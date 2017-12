Alden, nagsusuka matapos ang open letter ni Maine!

NAG-TAPING na ang GMA 7 ng kanilang Christmas special at dapat sana ay may segment na magkasama sina Maine Mendoza at Alden Richards pero diumano raw ay nagback-out si Menggay.

Ang dahilan daw ay ayaw ni Maine na magtrabaho ng Sunday pero nasa taping siya ng Sunday Pinasaya last Sunday. Ayaw na raw ba makasama ni Maine si Alden kaya ito nagback-out para sa Christmas special ng Kapuso Network kung saan nga sila may segment na magkasama?

Dahil sa pagba-back out ni Menggay ay siguradong ito na ang simula nang mas matinding intriga at sigurado na kung anu-ano na naman ang maglalabasan nega para sa kanilang loveteam.

Pero dahil kapwa Kapuso talent sina Alden at Maine ay siguradong gagawa ng paraan ang network para makunan ang segment ng dalawa para sa X-mas Special ng Kapuso Network.

Samantala, hindi na natapos ni Alden Richards ang Eat Bulaga kamakalawa dahil isinugod ito sa ospital. Nagsusuka raw kasi ang actor dahil na-food poison daw ito.

Baka raw may nakain si Alden last Sunday na siyang nagpasama ng kanyang pakiramdam.

Pero habang sinusulat namin ito ay may nakarating sa amin na okey na raw si Alden at kailangan raw ng pahinga bago siya sumabak muli sa alinman TV show.

Sayang nga lang at marami pa naman ang nag-aabang sa Eat Bulaga dahil gusto nilang makita kung ano ang reaction nina Alden at Maine pagkatapos nga mag-viral ang open letter ni Menggay para sa kanilang fans.

Ginawan na nga kaagad ng isyu ang nangyaring pagsusuka ni Alden. Kesyo ‘di raw matanggap or nabigla raw ang actor sa ginawang pagbubulgar ni Maine ng tunay nilang relasyong dalawa kaya ito nagsusuka.

Sa social media ay dinagsa ng pag-aalala ang mga nagmamahal kay Alden at nasasabi na magpahinga at magpagaling daw muna ito bago sumabak sa anumang appointment na nasagutan.

Well, sana lang ay di maging simula ng pagkawasak ng kanilang loveteam ang ginawang open letter ni Maine. At baka raw ito na rin ang maging mitsa ng pagbagsak nila kanilang tinatamasang tagumpay sa showbiz.

***

Nag-init ang mga followers at nagpapantasya mga kalalakihan kay Valeen Montenegro dahil sa Insstagram photo ng actress/comedienne na mainstay ng Bubble Gang na nakabukaka.

Sabi nga ng mga nagpapantasya sa kanyang alindog ay lalo raw silang ginanahang kumain at magtrabaho dahil sa naturang larawan niya na nakabukaka.

Kung tutuusin ay hindi naman siya naka-two piece bikini dahil balot na balot at naka-jacket na pink pa siya at naka-boots na lagpas sa tuhod. Halos konti nga lang ng legs at dibdib niya ang masisilip.

Pero dahil sa nakabukaka nga ito ay may painosente epek pa ang emote ng kanyang mukha ay mas lalong nag-ulol at nagpainit raw ang dating nito sa kanyang mga followers at mga barakong fans.

Tinanong si Valeen kung ano raw klaseng pose ang kanyang ginawa?

Natatawang sagot naman ni Valeen ay, “mang-aaway pose” raw yung kanyang ginawa.

Samantala, patuloy na mapapanood pa rin si Valeen every Friday sa Bubble Gang kasama nina Kim Domingo, Andrea Torres, Jackie Rice, Arny Rose, Denise Barbacena, Lovely Abella, Ashley Rivera, Chariz Solomon, Mikah, Diego, Boy 2 Quizon, Sef Cadayona, Antonio Aquitania, Betong Sumaya, magkapatid na sina Momoy Palaboy, Michael V atbp.

***

Nagsasanay na raw kung paano mag-alaga at tamang pagkarga ng bata si John Lloyd Cruz.

Sa IG story kasi ni Ellen Adarna, si Lloydie ang may hawak ng bata na kung saan pinatatahan niya ito.

Dahil dito ay parang kinumpirma na rin nila na totoo nga buntis si Ellen at si Lloydie ang ama. Kung totoo ay wala naman masaya dahil parehong single ang dalawa.

Lalong tumibay ang isyung buntis nga si Ellen ay nang ipost ng controversial sexy actress ang larawan na magkasama sila ng kanyang ina kung saan nakayakap siya sa kanyang nanay.

Sino kaya ang kamukha ng magiging anak nina Ellen at Lloydie. Maging kamukha kaya ito ni Lloydie o makuha ang kaputian at ganda ng mukha ng bata kay Ellen?

After na panganganak, panganganak na raw agad, hehehe. Sa simbahan na kaya ang tuloy ng dalawa?

Matatandaan, nagpahayag noon si Ellen na gusto niyang magkaanak kahit walang asawa. Katulad rin ng naging pahayag noon ni Lloydie na gusto nang magkaroon ng anak pero ayaw pa muna niyang mag-asawa. TEKA MUNA/GERRY OCAMPO