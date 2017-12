ANG MAGIGITING NA AFP SERGEANT MAJORS

MEDIKAL na solusyon ang kailangan para sa banta ng negatibong epekto ng ‘dengvaxia’ – hindi pulos pagdinig sa Kongreso.

Sa ngayon ay nagsimula nang magturuan ang mga kilalang tao ng ating lipunan na itinuturing na sangkot sa sablay na paggamit ng lintek na ‘dengvaxia’ na iyan noong panahon ni Abnoy este, PNoy pala.

Kinukuwestyon ngayon sa samu’t-saring pagdinig sa Kongreso ang proseso sa pagbili ng naturang bakuna na itinurok sa halos 800,000 katao na may edad siyam hanggang katorse na mga bata.

Sa katakawan yata ng mga tinamaan na magaling na pulis ng Quezon City Police District (QCPD) ay naturukan din ang mga ito… anak ng kagaw na iyan samantalang para sa mga bata ang bakunang ito.

O, ‘di paano ngayon ang mga pulis na ito? Delikado na rin ang mga pulis na ito tulad ng mga batang naturukan. Nakipagbalyahan daw kasi ang mga pulis na ito para makalibre ng bakuna ang mga lintek tsk tskk tsskk tsk.

Pero hindi ako sang-ayon sa ginagawang pagdinig patungkol sa pagbili ng bakuna na ito. Walang saysay kung may korupsyon man o may kumita sa pagbili ng bakunang ito mula sa Sanofi Pasteur.

Ang mahalaga ngayon ay medikal na solusyon bilang paghahanda sakaling may tamaan ng negatibong epekto nang dahil sa ‘dengvaxia’. Iyon sana ang pagtuunan ng pansin ng ating gobyerno.

Aba’y binabati natin ang mga magigiting na Sergeant Major ng Armed Forces of the Philippines (AFP) partikular na ang Sinagtala Class 14-17 na naggradweyt ngayong araw na ito.

Pinangunahan ito ng ating kaibigan na si Sgt. Major Diego kasama sina Sgt. Majors Bermundo, Graganza, Lopez at Tupaz kung saan sila ang tinanghal na Best in Academic, Sportfest Champion at Best in Syndicate.

Anong ‘Best in Syndicate’? Sindikato ba ito o patungkol sa pagtugis sa mga masasamang sindikato ng ating lipunan kabilang ang mga demonyong terorista na nakapasok na sa ating bansa.

Congrats sa inyo mga kaibigan lalo na kay Sgt. Major Diego! Kailangan ng ating Inang Bayan ang mga tulad ninyo upang mapanatili ang katahimikan at kaayusan sa ating lipunan.

Para sa komento o suhestyon: eksperto71@gmail.com. EKSPERTO/JOIE O. SINOCRUZ, Ph.D.