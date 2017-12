BBL muling binuhay sa Senado

MULING binuhay ni Senador Migz Zubiri ang panukalang Bangsa Moro Basic Law na magbibigay ng panibagong sigla at makatotohanang aksiyon upang makamit ang katatagan sa rehiyon at kaunlaran sa Mindanao.

Inihayag ito ni Senador Juan Edgardo “Sonny” Angara sa panayam matapos ang pagdinig sa Senate Bills 1`608 at 1635 o ang Basic Law for the Bangsamoro Autonomous Region kahapon ng Senate Committee on local governments sa pamumuno nito.

Si Zubiri ang pangunahing awtor ng naturang mga panukala.

Sinabi ni Angara na isinagawa ang pagdinig bilang tugon sa kahilingan ni Pangulong Duterte na himayin ang BBL upang tumugon sa pangangailangan ng Saligang Batas at mapabilis ang pag-aapruba at maiwasan na ang kaguluhan sa Mindanao ng mga sessiyonistang grupo.

“The president has seen the urgency and the need for BBL and we agree. But we must remember that we must build an autonomous region based on justice. We will approach the BBL with sensitivity and awareness of historical injustices,” ayon kay Angara.

“Kailangan nasa loob ito ng ating Saligang Batas at produkto ng pambansang debate at konsultasyon. Hinihiling natin sa ating kasamahan na dinggin ang lahat ng panig at balansehin ang interes ng iba’t ibang grupo sa rehiyon upang makatiyak na inclusive ang BBL,” ayon kay Angara.

Ayon kay Angara, ang BBL ay isang enabling law sa katuparan ng kasunduang pangkapayapaan ng pamahalaan ng Pilipinas at Moro Islamic Liberation Front noong 2014.

Layunin nito na bumuo ng Bangsamoro political entity na may pinasiglang awtonomiya.

Nabigong maipasa ang panuykala noong nakaraang administrasyon sanhi ng madugong sagupaan sa Mamasapano, na 44 elite cops ng Special Action Force ang napatay. ERNIE REYES