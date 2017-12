Cavs nasungkit ang 11 sunod na panalo

KUMANA si LeBron James ng 34 points, kabilang na ang pito sa huling 1:22 minuto ng laro, at ginapi ng Cleveland Cavaliers ang Memphis Grizzlies, 116-11.

Ito na ang ika-11 sunod na panalo ng Cavaliers, habang ika-11 namang sunod na pagkatalo ng Memphis.

Mayroon ding ginawan 12 assists si James sa laro .

Nagdagdag naman ng 20 points at 11 rebounds para sa Cleveland si Kevin Love.

Samantala,nanguna si Kyrie Irving sa panalo ng Boston Celtics kontra Phoenix Suns, 116-111.

Malaking tulong dito ang ginawang 3-pointer ni Irving at basket sa closing two minutes ng laro.

Nagtapos siya na may 19 points, kapwa naman may 17 points sina Jaylen Brown at Marcus Morris.

Nagdagdag ng 15 si Jayson Tatum, at may 14 naman at career-best 11 assists si Al Horford.

Para naman sa Phoenix, nakapagtala ng season-hih 38 points si Devin Booker.

Tumipa ng 19 points si T.J. Warren, at may 14 points at 18 rebounds naman si Tyson Chandler. BOBBY TICZON