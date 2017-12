Celtics wagi sa 76ers, Cavs nilamog ang Hawks

BACK-TO-BACK win ang inuwi ng Eastern Conference top teams na Boston Celtics at Cleveland Cavaliers matapos maipanalo ang kani-kanilang laban sa NBA season.

Tinuldukan sa 11 puntos ng Celtics ang Philadelphia 76ers, 108-97, sa 36 puntos ni Kyrie Irving para madepensahan ang trono ng Boston sa tuktok.

Tumulong din si Al Horford sa kanyang 21 points at Jayson Tatum na may 15 points habang sa koponan ng 76ers ay tila inalat sa 18 at 17 puntos nina Dario Saric at J.J. Redick.

Kasalukuyang nasa 5th rank ang Philadelphia na haharap sa 2nd seated na Detroit Pistons sa susunod na laro.

Samantala, nagdiriwang din ang 3rd seed na Cavaliers matapos ilampaso ang Atlanta Hawks, 121-114.

Nahabol man ng Atlanta sa 4th quarter ang Cleveland, hindi naman nagpaawat sina Kevin Love, 25 pts., at LeBron James, 24 pts., para mapanatili ang kalamangan.

Ito na ang ika-18 panalo ng Celtics sa kasalukuyang season, habang ika-15 naman ng Cavs.

Magugunitang huling nagharap ang dalawang team noong opening game, at nakatakda muling magsagupaan sa Enero 2018. BOBBY TICZON