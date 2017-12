CJ Sereno walang SALN sa Office of the Ombudsman

INIHAYAG ni House Justice Committee Chairman Reynaldo Umali na sa kanilang beripikasyon ay walang naka-file na Statement of Assets, Liabilities and Networth si Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa Office of the Ombudsman.

Ayon kay Umali, malaki ang pagpapaliwanag na dapat gawin ni Sereno ukol sa kanyang SALN matapos lumitaw sa kanilang natanggap na notice mula sa graft court na wala silang kopya ng hinihinging SALN ni Sereno.

Una nang inisyuhan ng subpoena ng komite ang Ombudsman para isumite ang SALN ni Sereno mula taong 2000 hanggang 2009 para makumpirma kung idineklara nito ang mahigit P30M na kinita bilang attorneys fee sa hinawakang PIATCO case.

Matatandaan na ang yumaong si Chief Justice Renato Corona ay napuruhan sa kanyang impeachment matapos magkaroon ng problema ang kanyang SALN kung saan hindi nito idineklara ang kanyang yaman at sa kaso umano ni Sereno ay tiyak na mai-impeach ito kung mapapatunayang wala itong inihaing SALN.

Samantala, sinabi ni Umali na mapipilitan silang isyuhan ng show cause order ang Judicial Bar Council (JBC) kung hindi ito tatalima sa subpoena na kanilang ipinalabas kung saan inaatasan ito na isumite sa House Justice Committee ang kopya ng mga SALN ni Sereno na kanyang isinumite bilang bahagi ng requirement nang mag-apply noon bilang Chief Justice sa Korte Suprema.

Sa nauna nang pahayag ni Associate Justice Teresita de Castro, 10 taong SALN ang kinakailangang isumite sa JBC ng mga nag-a-apply bilang Punong Mahistrado kaya ayon kay Umali ay dapat may kopya ang JBC ng 10 taong SALN ni Sereno.

Bukas ay muling didinggin ng komite ang impeachment ni Sereno subalit walang justices ng SC ang dadalo dahil na rin sa mayroong SC en banc tuwing araw ng Martes, inaasahang dadalo naman si SC Court Administrator Midas Marquez, Deputy Clerk of Court Anna-Li Gombio at JBC Executive officer Annaliza Capacite. GAIL MENDOZA