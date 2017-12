CLEAN FORUM LAUNCHING NG QCPD, CAPMI MATAGUMPAY

NAGING matagumpay ang launching kamakailan ng Quezon City Press Club at ng Clean Air Philippine Movement Inc. na isinagawa sa cafe ni Ka Tunying sa Visayas Avenue branch na dinumog ng ating mga kasamahan sa industriya ng pamamahayag.

Ang media forum na ito ang magtataguyod sa pagiging “clean forum” na kaiba sa mga eksistido nang mga media fora na may ‘obligasyon’ ang sinomang guest na ipagkakaloob sa nangangasiwa ng forum.

Ang pangunahing adhikain ni Dr. Mike Aragon, ang CAPMI president, ay makilala ang grupo ng mga mamamahayag na anti-corruption o mga uri na tinaguriang ‘kalabit-pahinge’ upang maitaas ang antas at imahe ng mga ito sa ating bansa.

Ipinunto naman ni QCPC president Ms. Rio Araja (Manila Standard reporter) na ang nasabing forum ay sisimbulo sa malinis na pamamahayag na sinomang magiging guest, mapapribado o government official, ay walang anomang magiging ‘obligasyon’ ang mga ito o ‘guesting fee.’

Naging pinakaunang bisita sa forum ay sina Department of Agrarian Reform Secretary John Castriciones, Presidential Task Force on Media Affairs Executive Director Undersecretary Joel Egco; DAR Undersecretary Emilyn Padilla at TESDA provincial director Diosdado Padilla.

Ang format ng forum ay pinuri at hinangaan ni Usec. Egco dahil walang ‘toka’ para sa mga guest, kaya naman ang mga mamamahayag ay hindi ‘tali’ sa mga bibigkasin ng mga guest at magiging malaya ang sinomang media na ikomento o ibalita ang lahat nilang ibig ipaabot sa sambayanan.

WARNING NI MAYOR REX SA MGA NAGSO-SOLICIT

Nagbabala si Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian sa publiko hinggil sa ilang tao na nagpapakilala na empleyado sa City Hall at nagso-solicit sa mga barangay sa lungsod.

“There are crooked individuals posing as employees of the city government wearing red t-shirts soliciting money from different barangays. They are impostors,” ani Mayor Gatchalian.

Dagdag pa nito: “Beware of garbage collectors claiming they are working for the city government and asking for solicitations.

“Our employees are not allowed to do that. Ask for their IDs if they show up to your doorsteps and never give any monetary donations.”

Ayon pa sa alkalde, mahigpit ang kanyang kautusan ng pagpapatupad ng Republic Act 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees kung saan may kaukulang kaparusahan lalo na ang pagkakasibak sa pwesto.

NAVOTAS MAYOR TINULUNGAN ANG FIRE VICTIMS

Pinangunahan ni Mayor John Rey Tiangco ang pamimigay ng tulong sa mga nasunugan sa Market 3 na nakatira pa rin sa Navotas Fishport Complex matapos maabo ang kanilang mga bahay.

Nabiyayaan din ng pamasko ni Mayor JRT ang mga nasunugan sa Brgy. Bagumbayan South at sa Barangay Sipac-Almacen.

Umabot sa 693 mga pamilya ang nakatanggap ng P2,000 tulong pinansyal mula sa pamahalaang lungsod. GOOD RIDDANCE/ARLIE CALALO