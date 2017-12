Coal tax hindi palulusutin sa Kamara

NANINDIGAN si House Speaker Pantaleon Alvarez na hindi papayagan ng House of Representatives na makalusot sa inaasahang aaprubahang Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) ang pagbuwis sa coal.

Katwiran ni Alvarez, pabor ang mga mambabatas sa pagtaas ng buwis na isinusulong sa TRAIN subalit hindi ang pagpataw ng tax sa coal, aniya, mabigat ang epekto kung tataasan ng buwis ang coal na siyang ginagamit sa kuryente.

Sa bersyon ng Senado sa TRAIN, 3,000 ang isinusulong nitong itaas sa Coal Tax na hahatiin sa 3 bagsak o hanggang sa taong 2020, nangangahulugan na mula P10 na excise tax sa coal ay magiging P100 sa 2018, P200 sa 2019 at P300 sa 2020.

Giit ni Alvarez, ibabasura ng House panel sa Bicameral Conference Committee ang coal tax taliwas sa nauna nang pahayag ni House Appproriations Committee Chairman Karlo Nograles na nagkasundo na Senado at Kamara sa contentious issue sa 2018 budget.

“Hindi po namin papayagan iyang (tax on coal sa bicameral conference committee), definitely hindi, pag tumaas ‘yung kuryente, lahat po iyan tataas. Kapag pinatawan mo ng additional taxes itong coal power plant, iyung industry players maaaring hindi magrereklamo iyan kasi ipa-pass on lang po iyan doon sa consumers,” paliwanag ni Alvarez.

Magpapataas lamang umano ng singil sa kuryente ang coal tax na lalong magpapahirap sa publiko, dagdag pa ni Alvarez, ang Pilipinas ay isa sa may pinakamataas na singil sa kuryente sa Asya kaya maraming investors ang ilag na mamuhunan sa bansa, kung lalo pa umanong tataas ang singil sa kuryente dulot ng coal tax ay mas malaki ang mawawala sa bansa.

Dinagdag pa nito na kukuwestiyunin din nito na magaganap na Bicameral Conference sa susunod na Linggo ang pagsingit ng mga senador ng coal tax sa train gayong malinaw sa Saligang Batas na ang Kamara lamang dapat nagmumula ang anumang tax measure. GAIL MENDOZA