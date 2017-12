Dela Rosa sa BuCor: Drug peddler magiging miserable ang buhay

TINIYAK ni Philippine National Police (PNP) Dir. Gen. Ronald “Bato” dela Rosa na magiging komportable ang buhay ng mga preso sa New Bilibid Prisons (NBP) sa sandaling siya ay maging direktor na ng Bureau of Corrections (BuCor).

Pero ayon kay Dela Rosa, gagawin naman niyang miserable ang buhay ng mga presong sangkot sa illegal na droga.

“I will make your life very, very easy and comfortable. For the drug lords, I will make your life miserable. If you would continue on trafficking drugs, you better start praying,” ani Dela Rosa.

Nakatakdang magretiro si Dela Rosa sa Enero, pero hiniling pa ni Pangulong Duterte na mag-extend siya sa puwesto nang tatlong buwan.

Matapos ito, magiging direktor na ng BuCor si Dela Rosa.

Sa kanyang pagbisita sa Bilibid sa 112th foundation day celebration ng BuCor kasabay ng Christmas party sinabi ni Dela Rosa na walang magiging problema sa kaniya ang mga matitinong preso.

Magiging maganda naman aniya ang lahat basta’t kailangan lamang maging “behave” ng mga bilanggo. JOHNNY ARASGA