Deputy speaker Andaya, kinasuhan ng graft

SA halip na plunder ay ibinaba ng Ombudsman sa mga kasong graft, malversation at falsification of public documents ang inihain sa Sandiganbayan laban kay Deputy Speaker at Camarines Sur Rep. Rolando Andaya, Jr.

Ito’y kaugnay sa P900-milyong Malampaya Fund scam.

Sinabi ni Andaya na handa niyang harapin ang mga kaso at maipagtatanggol na niya ang kaniyang pangalan.

“I welcome the filing of the case, confident that at the end, when my side will be fully heard and the evidence I submit will be appreciated, truth will prevail and I shall be acquitted of the charges against me,” ayon sa mambabatas.

Malaki pa rin ang paniniwala ni Andaya sa sistema ng hudikatura sa bansa.

“Let me note that the charges have been downgraded from plunder to malversation, which means that the original indictment actively sought has been debunked,” ani Andaya.

Batay sa reklamo, nagsabwatan umano sina Andaya at dating pangulo at ngayo’y Pampanga Rep. Gloria Macapagal-Arroyo, sa paggamit ng Malampaya Funds para sa rehabilitasyon ng mga lugar na sinira ng bagyong Ondoy.

Ngunit si Arroyo ay pinawalang-sala ng Ombudsman gayung siya ang nag-utos na ilabas at gamitin ang pondo noong siya pa ang kalihim ng Department of Budget and Management (DBM).

Ang dalawa ay inakusahang gumamit ng P900-milyong Malampaya funds na inilaan ng DBM sa Department of Agrarian Reform (DAR) noong 2009 sa pamamagitan ng Janet Lim Napoles-led non-government organizations (NGOs).

Bukod kay Andaya, kinasuhan din sina Budget Usec. Mario Relampagos, Agrarian Reform Sec. Nasser Pangandaman, ex-DAR officials Narciso Nieto, Teresita Panlilio, Angelita Cacananta, at Ronald Venancio.

Dawit din sa kinasuhan si Napoles. MELIZA MALUNTAG