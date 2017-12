‘Di manikang de susi na dapat diktahan!

WAITING ang AlDub Nation at netizens kung ano ang reaksyon ni Alden sa open letter ni Maine. Pero naospital si Alden dahil nalason diumano sa pagkain.

Habang isinusulat namin ito ay nakalabas na ng ospital si Alden at nagpapahinga.

Hindi muna siya pinagtrabaho ng GMA Artists Center kaya hindi natuloy ang taping at guesting niya sa “Dear Uge” kahapon, Martes.

“Sa lahat ng nagtatanong..okay naman po si Alden. Maraming salamat,’ tweet ng kanyang ama na si Daddy Bae.

Pak!

-0o0-

“You are all right. I deserve all the hate in the world because I am such a coward and a selfish little brat. I get it and I understand..,” tweet ni Maine Mendoza .

May mga nagsasabi na iwanan na lang daw ni Maine ang Twitter World dahil hindi lahat ay naiintindihan siya at mas lalong dumarami ang nagagalit. Bigyan daw muna niya ng break ang sarili niya sa sistema ng showbiz at pagkakaroon ng loveteam.

May nag-reply naman sa kanya ng “U don’t deserve to be hate. From the start people should know that AlDub is just a loveteam.”

Sey pa ng isang netizen: “Nilaglag mo si Alden, sa letter mo malinaw naman na parang inayawan mo na ang AlDub. Oh well kung saan ka maging masaya, go ka. Pero nakapagtatampo kasi naawa ako kay Alden.”

Actually, kahit naman si Alden ay hindi niloloko ang mga AlDub fans at pinapaasa. Sa huling interview niya sa Thailand ay sinabi rin niyang single siya dahil ‘yun naman ang totoo.

Actually, binatikos ang Thai host sa social media dahil siya ang nagpasimula ng usapang ‘single’ pero nagpapakatotoo naman ang lahat.

Sina Alden at Maine ay hindi manikang de susi at laruan na dapat diktahan na maging magdyowa kung hindi naman sila click sa totoong buhay gaya ng gusto nilang mangyari. Hayaan na sana ng mga AlDub fans na nagpapakilig lang sila bilang magkatambal at walang relasyon gaya nina John Lloyd Cruz at Sarah Geronimo, JLC at Bea Alonzo, Richard Yap at Jodi Sta. Maria, Vilma Santos at Christopher De Leon.

Pero sey ng netizen, sana raw pinag-usapan din nina Maine at Alden ang bawat ilalabas gaya ng open letter dahil may loveteam pa rin sila na inaalagaan. Hindi sana bugso ng damdamin ang pinairal at nagpasintabi rin sa management bago gawin ‘yun.

Tanong kasi ng bayan kung na-inform ba si Alden at ang management bago ginawa ni Maine ang open letter? Hindi ba hinayaan ni Maine na magmukhang tanga at iniwan sa ere si Alden?

Binigyan ba niya ng respeto si Alden sa pagkakataong ‘yun?

Dapat tiningnan din ni Maine ang mga sakripisyo ni Alden sa tambalan nila. Dalawang taon ding hindi tumanggap ng serye si Alden na hindi siya ang kasama. Hindi siya nakipagtambal sa iba.

Kahit bagay na bagay sa kanya ang “My Love From The Star” at swak sila ni Jennylyn Mercado sa project na ‘yun ay hindi pa rin itinuloy alang-alang sa AlDub.

Si Alden, hindi mo makikitang gumigimik sa bar at may ibang kasamang babae para walang masabi ang AlDub Nation. Pero ginagawa rin ba ‘yun ni Maine?

Malaki rin ang sakripisyo ni Alden sa loveteam nila kahit lahat nang madikit sa kanya pati sa picture ay bina-bash ng ilang AlDub fans. Unfair raw kay Alden na tahimik lang si Maine at hindi nagawang ipagtanggol ito pag pinuputakti ng bashers. Pero pagdating kay Sef Cadayona, nag-deactivate siya ng Twitter at ngayon naman kay Jake Ejercito, nag-open letter siya para patigilin ang mga fans na namba-bash.

Bukas ang column na ito kung may gustong liwanagin si Maine.

-0o0-

Mas lalong tumatatag ang relasyon at malapit sa isa’t isa ang Beautederm family dahil sunod-sunod ang pag-iikot nila sa mga probinsya.

Kaya naman, sinorpresa nina Sylvia Sanchez, Matt Evans at Shyr Valdez ang CEO at owner ng Beautederm na si Ms. Rei Ramos Anicoche Tan (Rhea Tan) at ginawan nila ng birthday salubong.

Kamakailan ay nag-bonding din sila sa opening ng Beautederm store sa Cebu na kung saan ay nandoon sina Sylvia Sanchez, Matt Evans, Jestoni Alarcon, Shyr Valdez, atbp.

Sey ni Matt, tuwang-tuwa siya dahil sunod-sunod ang blessings ng BeautéDerm. “Sobrang saya po ng opening at saka lalo na si Nanay (Sylvia), wala pong pagod at partida, may sakit pa po ‘yun, ha!

“Kay Mam Rei naman po, ang masasabi ko sa kanya, saludo ako at pagmamahal po para sa kanya. Kasi, sobrang hardworking po talaga siya at higit sa lahat mahal niya po ang ginagawa niya. Kaya nga po pati kami ay nahahawa na rin sa pagiging workaholic niya,” sambit pa ni Matt sa isang panayam.

Masaya si Matt dahil tinupad ni Ms. Rhea Tan ang pangako niya kay Matt na bigyan siya ng billboard. Nagkalat na ngayon ang billboard niya bilang male top ambassador ng Beautederm. XPOSED/ROLDAN CASTRO