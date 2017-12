Dream maging boldstar!

WOW, si Maine Mendoza nagpi-pictorial nang nakabikini sa Miami, Florida, USA kahit na winter ngayon du’n (pero di nagi-snow ru’n kahit winter)!

Ni-reproduce ng GMA News Online nung gabi ng December 23 ang ipinost ni Maine sa Instagram (@mainedcm) ang ilang pictures n’ya na kuha sa isang beach sa Miami, kung saan nagbabakasyon ang pamilya n’ya.

Di nakalagay sa reproduced sexy pics ng Dubsmash Queen ang petsa kung kelan kinunan ang pictures pero ayon sa istorya ng GMA News Online, sa Universal Islands of Adventures yon kuha.

Hindi ito ang unang pagkakataon na nag-post si Maine ng beach pictorial n’ya.

Nung nasa Maldives island resort siya nung June 2017 ay nag-post rin siya, tapos ay nung July.

Mukhang lagi siyang excited ipakita ang sexy body n’ya. At mukhang bagay na bagay rin kay

Maine na maging modelo ng mga alak na ang kalendaryo at commercials ay mga artistang naka-two piece, nakasakay sa kabayo, o rumarampa sa beach.

May feeling kami na isa sa mga matinding pangarap n’ya ay hangaan siya dahil sa kaseksihan n’ya.

Sa December 30 raw babalik dito da bansa ang binansagang “phenomenal star” at sa January 1 ay balik-Eat Bulaga na siya.

Yan ay ayon kay Ram David ng Triple A na namamahala sa career n’ya. By January 1, kaya na sigurong harapin ni Maine na itatambal na ng GMA 7 si Alden Richards kay Jasmine Curtis sa isang teleserye at later on ay gagawa rin sila ng pelikula (bagama’t di pa iniri-reveal kung ano’ng kumpanya ang magpo-produce nu’n).

Ang manager nga pala ni Jasmine na si Betchay Vidanes (na manager rin ni Robin Padilla) ang nagbabalitang itatambal kay Alden si Jasmine.

Tapos na raw ang kontrata ni Jasmine sa TV 5 by the end of this year, at sa Kapuso network nga unang magkaka-project si Jasmine sa 2018.

Hindi pareho ang kumpanyang nagma-manage kina Maine at Alden. Kung si Maine ay under Triple A, si Alden ay sa GMA 7 mismo.

Hindi sila pwedeng gumawa ng desisyon para sa isa’t isa na may kinalaman sa respective showbiz career nila.

Kaya kung pangarap ni Maine na makilala siyang sexy star, ang dapat n’yang kumbinsehin na ikuha siya ng sexy projects ay ang Triple A.

Pangarap siguro ni Maine na sundan ang mga yapak ni Erich Gonzales na sexy ang role sa Siargao, isang entry sa ongoing 2017 Metro Manila Film Fest, kung saan tampok din sina Jericho Rosales at Jasmine Curtis. Si Erich ay 2018 calendar girl din ng isang alak.

Oo nga pala, sa GMA 7 nakasalalay kung magkakatambal pa sina Alden at Maine outside Eat Bulaga. Alam kaya ito ng AlDub Nation, ang umano’y napaka-influential na fans club ng showbiz loveteam nina Alden at Maine?

* * *

Sa February pa magsisimula ang 2018 theater season rito sa bansa pero maagap ang Philippine Educational Theater Association (PETA) para sa kanilang “‘Night, Mother” na magtatampok kina Eugene Domingo at Sherry Lara. Ina-advertise na nila yon sa Facebook.

After all, ang matinding straight play na yon ang pangsarado ng PETA sa isang buong taong pagdiriwang nito ng ika-50 anibersaryo.

Malamang ay nagri-rehearse na sina Sherry at Eugene para sa dula (na kahit Ingles ang titulo ay isang dulang Tagalog, actually, bagama’t salin nga ito ng isang premyadong dulang Ingles).

Gayunpaman, tuluy-tuloy pa rin ang dalawang shows ni Eugene sa GMA 7: ang Dear Uge at Celebrity Bluff.

Yayain na kaya si Uge ng Italian boyfriend na pakasal na sila sa April o sa May 2018? SHOWBYTES/DANNY VIBAS