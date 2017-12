Echo, malaki ang laban sa best actor race sa MMFF ayon kay Direk Paul

NAGING inspirasyon ng acclaimed director na si Paul Soriano ang top surfing destination na Siargao para makagawa siya ng pelikula.

“I’ve fallen in love in Siargao. As early as 2010, I’ve been frequenting Siargao. I have a property there. I built a resort. I’ve been going back and forth. Tapos, in 2015, napag-isipan namin with my partners, gawa tayo ng movie about Siargao, kasi bago siya. Iyong Boracay, Batanes, matagal na iyan. Iyong Siargao, bago siya at nagiging top tourist destination na rin siya, at saka iyong curiosity ng mga tao about the place naroon, so we developed a story about Siargao,” kuwento niya.

Nakatulong din daw ang pagsu-surf sa bonding moments ng cast and crew.

“I tried to surf. Beginner pa lang ako, mga small waves pa lang compared kay Echo, na advanced na. I had so much fun doing this film. Ang ganda ng Siargao, para siyang bakasyon. Sarap at ang saya lang dahil while doing the film tapos sa beach pa, parang nag-eenjoy ka lang habang ginagawa iyong film,” tsika niya.

Bukod sa magandang kuwento nito, layunin din ni Direk Paul na i-promote ang lugar.

“We’ve been working with the DOT not just to promote the island. What we want is to create awareness not only of the place but at the same time, protect and save Siargao pati na to encourage tourism and also iyong ma-maintain ang proper waste management sa lugar,” deklara niya.

Marami rin daw kaabang-abang sa pelikula na animo’y isang travelogue.

“Aside from the place, iyong oozing sexiness tulad nina Erich at Jasmine, nag-two piece sila rito. You know naman, Siargao is really for beach buddies. We want to showcase the beauty of Siargao here. Pati si Echo na shirtless, talagang fit na fit silang lahat,” bulalas niya.

Nilinaw naman niya ang isyu sa kanila ni Erich Gonzales na napabalitang naka-fling niya while on the set.

“Hindi ko rin alam kung saan nanggaling iyon. I guess iyong closeness ng team namin, nabigyan ng ibang kulay. Six weeks kaming nandoon. Lahat kami, in the same resort. I guess iyong mga tao, gustong mag-imagine na dahil close kayo, meron nang something sa inyo,” pahayag niya.”Actually, Erich is a friend. Friend din siya ni Toni. Kasi, at the end of the day, Toni and I both know naman the truth,” ani Direk Paul.

Sinabi rin niya na minsan ay hindi nagselos si Toni kay Erich, ang kanyang artista sa “Siargao”.

“Si Toni, she’s such a strong woman. Ang lakas niya. Actually, wala siyang selos. Ang totoo niyan, mas seloso pa ako sa kanya,” giit niya.

Gusto na raw nilang sundan si Seve, ang kanilang baby ni Toni pero ayaw daw niya itong madaliin.

“We want to have another baby, of course. Perhaps kapag 2 or 3 years na si Seve, but definitely we want to have another child,” aniya.

Puring-puri rin niya si Jasmine na nanalo ng best supporting actress sa pelikulang “Transit” na kanyang iprinudyus para sa Cinemalaya noong 2013.

“I’ve always been a fan of Jasmine since our “Transit” days pero never ko pa siyang naidirek,” pakli niya.

Kung pinakawalan man ni Echo ang role sa isang filmfest entry, naniniwala si Direk Paul na malaki ang laban nito sa best actor race sa “Siargao”.

“Alam mo, hindi lang siya nag-ye-yes agad. It took me 3 times bago siya na-convince. Binabasa talaga niya ng script. Actually, he’s picky when it comes to roles pero naiintindihan naman natin dahil he’s one of the best actors of his generation,” paliwanag niya. “For me, he’s my best actor kasi seamless iyong acting niya rito,” pagtatapos niya.

