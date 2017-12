Ellen Adarna, super-excited sa ipinagbubuntis

HANGGANG Davao ay nakarating ang balitang buntis si Ellen Adarna. Kaya maging si Baste Duterte, na ex-boyfriend niya ay nasagap ang balita.

Sa pamamagitan ng kanilang common friend naitsika raw ng sexy star ang kanyang kalagayan kaya naman naiparating ito sa guwapong presidential son na bumati naman kaagad ng congratulations…may nanalo na! Hahaha!

Sobrang excited daw talaga si Ellen sa kanyang pagdadalang-tao. Lahat daw ng friendship ay napagsabihan na. Mula Manila, Cebu at Davao ay ipinagkalat niya ang magandang balita. Hehehe!

Kaya si Papa John Lloyd ay hindi na rin nagpapigil. Sumadya ito sa balaysung ng mga Adarna at sinigurong kakarguhin niya ang responsibilidad bilang isang ama. Pero balitang namanhikan na rin daw ito.

Samantalang imbes na mapaganda, napasama pa ang pagpost ni Angelica Panganiban ng kanyang naka-two-piece na litrato na kuha sa isang beach. Sa post na ito ay hindi raw niya mapaglalaway si Papa John. Baka nga matawa lang ito. Kita kasi ang maliliit niyang binti at manipis na wetpaks, idagdag pa ang hindi kaseksihang wankata. At bakit daw laging nakatalikod kung magpa-kodak si Angelica, dahil ba sa malaki rin ang kanyang tyan at puson?

Mas maganda yatang itago na lamang ng magaling na aktres ang kanyang katawan at tanggapin ng wala na talaga sa kanya si JLC. Move on na girl! Maganda ka naman at walang duda yon. Wait kana lang ng parating na papa. Hehehe!

MTRCB TO CONDUCT ITS 5th FAMILY AND CHILD SUMMIT

The Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB) will hold its biggest and most anticipated event of the year.

Now on its fifth (5th) year, the 5th MTRCB Family and Child Summit (FCS 5) will center on the theme: “Sakay na Pamilyang Pinoy! Byaheng Media, Byaheng MTRCB: Upholding and Passing on Filipino Tradition and Values in Media for Children.”

The summit will be held at Crossroads 77 Convention Center, Mother Ignacia, Quezon City on Saturday, 2 December 2017, from 9:00 AM to 4:00 PM.

FCS 5 intends to provide its audiences an avenue for collaboration among stakeholders such as the film and television industry, the youth, senior citizens, members of the family, and partner government agencies/private organizations to synergize towards the promotion of cherished Filipino values, customs, and traditions in Media for Children.

Close to a thousand (1000) attendees, comprised of students, academicians, media practitioners, senior citizens, and members of the Filipino family, will gather at the summit. FCS 5 will include lectures and panel discussions by media personalities and their families, and renowned resource persons from the realm of industry.

Leading the said event will be MTRCB’s Chairperson, Ma. Rachel Arenas and as an added treat, the summit will also feature special performances from the agency’s very own Board Members such as BM Paolo Santos, BM Dennis Padilla, BM Luke Mejares, BM James (Moymoy Palaboy) Macasero and BM Njel De Mesa.

KIM DOMINGO, RUMAMPA SA HONG KONG!

Pagkatapos ng mainit at sexy na pagrampa sa Bench fashion show, dinala naman ni Kim Domingo ang beauty nito sa lively streets ng Hong Kong. Nagba-bakasyon ang Super Ma’am star at halatang enjoy siyang mamasyal lalo pa’t malamig ang panahon doon ngayon.

Maraming nagtatanong sa Instagram ni Kim kung saan daw ang susunod niyang pupuntahan para naman makilala at makita nila ito. O diba, international talaga ang fanbase ng Kapuso actress!

ALDEN RICHARDS, INALAGAAN PA RIN SI BAE-BY BASTE KAHIT MAY SAKIT

Wala talagang duda ang pagiging maalagain at mabuting “kuya” ni Pambansang Bae Alden Richards kay Bae-by Baste. Kamakailan ay dinalaw ni Baste si Alden sa ospital nang ma-confine ito dahil sa food poisoning. Pero imbes na si Alden ang alagaan, ito pa mismo ang nag-asikaso sa bisita.

Sa Instagram post ni Baste, caption nito ang “The value of friendship, anytime, anywhere. Si Kuya @aldenrichards02 po ang may sakit, pero ako ‘yung sinusubuan. That’s what friends are for.” Marami ang pumuri sa pagiging maalaga ni Alden at masaya ang netizens na bumuti na ang pakiramdam nito.

Sa katunayan, kahapon ay na-discharge na siya sa ospital at nagpapahinga pa.

***

