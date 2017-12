Exceptional actor si Nonie Buencamino!

DALAWANG natatanging pelikula ang highly recommended ng inyong diva that you love sa inyo, my dear Remate readers, ito ang kasalukuyang palabas sa mga sinehan, ang Raya Martin’s Smaller and Smaller Circles at ang walang dudang class na class at shoo in sa Metro Manila Film Festival 2017 Best Picture, Loy Arcenas’ Ang Larawan.

Pagkatapos mapanood ang dalawang de kalidad na pagtatanghal, ang mga napagtanto ko, ang kwento nating mga Pilipino, kahit pa nangyari ito noong araw tulad sa Ang Larawan o sa makabagong panahon gaya sa Smaller, ay talagang sumasalamin sa buhay, kostumbre at kultura nating lahat.

Ang iyong damdamin kanyang gigisingin kasi mararamdaman mo ang ligaya, lamyos, ligalig, kaba, takot, tagumpay ng tama laban sa mali. Ikaw ay mag-iisip. may kung anong hahaplos sa iyong puso, ikaw ay maluluha, matatawa at walang dudang, ikaw ay hahanga.

Dahil sa dalawang pelikula, iyong mapatutunayan na walang kasing galing ang mga artistang Pilipino, mula sa mga mahuhusay nitong direktor, sa mga aktor na nagbigay buhay sa kanilang mga katauhan, sa mga taong namamahala sa aspektong teknikal at pang-produksyon.

Alam mong lahat ng mga kasali sa Smaller at Ang Larawan, they worked with a lot of heart, commitment, passion to their craft and excellence kaya ang resulta, mga pelikulang hinding-hindi mo makakalimutan.

Kayang-kaya na nating gumawa ng mga world class Filipino films kaya panahon my dear Remate readers, na maging world class Filipino film audiences kayo.

May kaunting lungkot at panghihinayang akong nadama dahil nung pinanood namin ni kumareng Tsinita Doll ang Smaller, Smaller Circles, wala pa yata kaming dalawampu sa sinehan.

Bakit niyo kailangang panoorin ito? It’s a timely if not a slap in our faces reminder na may mga taong in power na hindi pa naman corrupt.

Na ang mga nilalang na gustong-gustong magpabida at magpabibo agad, sila ang mas mabilis pumalpak. Na ang kawalanghiyaang ginawa sa isang bata, may iniiwang mga sugat at peklat sa kanyang pagkatao at kaibuturan na hindi agad madaling iwaksi.

Na laging may pag-asa. Na tatakbo at uusad ang buhay kung mas laging sa tamang landas ang iyong pipiliin. Na sa lugar na marumi at mabaho, may tao pa ring ginintuan ang mga puso na handang tumulong. Na hindi bulag ang hustisya, ang may tunay na kapansanan, ang mga taong mas piniling maging bulag, pipi at bingi sa katotohan.

Kailangan niyo itong panoorin kasi makikita niyo kung gaano kahusay bilang mga aktor sina Nonie Buencamino, Sid Lucero, Bembol Roco at Jun Jun Quintana.

Bakit sila mahuhusay? Kasi alam mong hindi lang nila niyakap, sinagpang nila ang kanilang mga katauhan kaya ‘pag pinanood mo sila, parang hindi na sila umaarte, totoong-totoo ang mga emosyong mararamdaman mo sa kanila.

Kahit ang mga actors in smaller, smaller roles, malakas ang dating, most noteworthy to mention ay sina Jess Mendoza, Stellain Canete, Mailes Kanapi at si Cholo Baretto na may sobrang importanteng reveal na he delivered so heart wrenchingly at si Ms. Erlinda Villalobos, yung eksenang may alay siyang turon para kay Nonie Buencamino at yung philosophical question niya, naku po, makadurog puso.

Watch out for Carla Humphries dahil star turning ang kanyang pag ganap as a French speaking media person.

Ang Smaller, Smaller Circles ay hindi maliit na pelikula, dahil palalakihin nito ang inyong pagkapit sa katotohanan, sa tama at sa katarungan.

***

Ang Larawan naman, brings us all back to the life of the genteel stock, ang mga ilustrado at mga burgis noong panahong sila ang naghahari at nag-re-reynang uri sa mga bahay nilang kay lalaki at kay gaganda sa Intramuros.

Kwento ito nina Paula at Candida, pati na rin ang kanilang binatang kaibigang si Bitoy Camacho, ang kanilang mapangahas na kasama sa bahay, si Tony Javier, ang kanilang mga kapatid na sina Manolo at Pepang, mga kaibigan, ang ang mga sinaunang tradisyon at paniniwalang nagbabadyang mabura at mawala dahil sa paparating na giyera.

Bakit kailangang itong panoorin sa MMFF? Maliban sa kwento na mula pa sa play ni National Artist for Literature Nick Joaquin, na isinalin sa Filipino ni National Artist for Theater at Literature Rolando Tinio para gawing musikal ni Maestro Ryan Cayabyab, hahangaan niyo ang care at attention to detail ng buong produksyon para ibalik ang isang panahon at pagkakataong tanging nasa ala-ala na lamang.

Isama mo pa ang top notch performances na nagsisimula kay Joana Ampil bilang Candida. Hindi lang magaling, kundi pagkagalaing niya bilang aktres kasi nga lahat ng pinagdadaanan niya, pagiging suplada, pagiging aristokratika dati, ang kanyang mga panghihinayang, alinlangan at pagkabigo, damang-dama mo. She is an actress in every sense of the word, mahirap siyang ka-eksena, dapat mahusay na mahusay ka or else, alikabok ang ipapakain niya sa iyo.

Remarkable rin si Rachel Alejandro bilang Paula.

Parang anino, sunud-sunuran lamang sa kanyang ate pero may kapusukan at lakas na pambihira.

At siyempre pa si Paulo Avelino bilang Tony Javirer. He makes dirty sexy and hot. At kahit marusing siya, gwapong-gwapo pa rin at makatarungan niyang naitawid ang pagkanta. Tama ang kanyang attitude.

Tiyak na papalakpakan niyo ang husay nina Robert Arevalo, Nonie Bunecamino at Menchu Lauchengco-Yulo. Iba ang gravitas ni Arevalo bilang Don Perico, statesman talaga ang dating at coming from the fut ang pagkanta.

Sina Buencamino, ang First Man of Philippine Theater at si Yulo, ang First Lady of Philippine Musical Theater, ibang klase ang brillo at husay.

Any thing and every thing about Ang Larawan shouts epic and grand, but don’t let the opulence fool you. There is more to it than gloss, shimmer and sheen, it talks a lot about reverance for the past, the power of the spoken word, how the finer things in life enriches the soul and makes more sane and stronger, and that love, for family, for the country, for arts and culture, are the things that truly matter.

Sana, itong tunay na masustasyang peilikulang ito muna ang inrong unahin sa Paski dear Remate readers. Letus give Ang Larawan its fighting chance. AS IF/ALWIN IGNACIO