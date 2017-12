PINANGUNAHAN ni Vista Chairman at Dating Senate President Manny Villar, Senator Cynthia Villar, DPWH Secretary Mark Villar, Paulo Villar at Cammille Villar, ang Christmas Gift Giving ng Villar Sipag, para sa mga batang Baseco at Barangay Iruhin, na taon-taong ginagawa ng pamilya Villar sa Swiss Luxury Santuary and Crosswind Tagaytay. CESAR MORALES