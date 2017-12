Grabe ang pagka judgmental ng ibang tao!

KASALUKUYANG itinitanghal sa 14 na sinehan ang pelikulang Ang Guro Kong Di Marunong Magbasa, kung saan bida si Congressman Alfred Vargas at idinirehe at sa panulat ni direk Perry Escano.

Opo, dear Remate readers, tama ang inyong binasa, 8 sinehan sa Metro Manila at 6 na sinehan sa mga provincial malls.

Bakit ganito ang pangyayari? Is this a case of better than nothing or beggars can’t be choosers?

Itanong kaya natin sa buwan, baka sakaling sumagot siya.

Ang direktor at ang pelikula, grabe ang pamumuna at panlilibak mula sa mga film reviewers, at regular bashers at hater noong ito ay ipinalabas sa Cinemalaya,

Ang pahayag ni direk Perry patungkol dito,”Lahat ng mga negatibong kritisismo tungkol sa Ang Guro, binasa ko. Tinabi ko pa nga ang mga clippings. Ni-re-respeto ko ang mga opinyon nila.

Trabaho nila yun eh. Sa akin, walang personalan sa pangyayaring hindi nila gusto ang pelikula ko.

Natuto naman ako sa kanila. May pagtataka rin ako, kasi ang feeling ko, naging judgmental yung iba at naniwala agad sa mga sabi-sabi at hindi naman nila ito pinanood.

Okay lang sa akin na sinasabi nilang hindi nila gusto yung pelikula pero para sabihin nilang huwag itong panoorin, hindi naman yata yun patas o makatarungan. ”

Binansagan rin siyang “ang direktor na hindi marunong mag-direk,” dahil sa pelikulang ito.

Isiniwalat niya ang kanyang saloobin, “Magiging plastik naman ako kung sasabihin kong hindi ako naapektuhan.

Alam ko naman na may pagkukulang pa ako lalao na nga’t una kong pelikula ito. At the end of the day, I want to think na mas maraminbg taong nananalig sa kakayahan ko. Dun ako kumapit. Ang buhay naman, continuous learning process. Yung mga pamumunang constructive, I treasure them all, and I put them all in my heart. Sa mga susunod kong films, tiyak na may marked improvement. ”

Si Alfred Vargas ang bida sa pelikula. Siya si Aquiil, ang magsasakang nagpangap na guro.

Para kay Alfred, ang lakas ng kanilang pelikula ay, “Malinaw na malinaw ang mensahe nito. It could be a very good tool to be used for teaching, especially on matters that are political, or even universal, since conflicts and chaos are almost everywhere.

With that alone, we are reaching our targets. Beyond that, lalo na yung movie goers flocking the cinemas to watch it, tapos magka-strong word of mouth tungkol sa pelikula, bonus na lang yun.”

Bilang bida, tanggap niya ang katotohanang may mga taong hindi natuwa sa Ang Guro, “Nung dumating na ang mga reviews, I will not deny I was disheartened, a little discouraged, I guess. Doing this film was definitely not a walk in the park, let me just say. Pero you know, after all the challenges we have been through, when I see the reactions of students, when I hear the congratulations coming from teachers, feeling their sincerity, I want to believe na we have made the film powerful enough kasi it affects people.

Ngayong palabas na ito sa iilang sinehan, ang dasal ni Alfred. “Mas marami pa ang manood para we will gave more cinemas, advocacy film kasi ito kaya dapat mas marami ang makapanood. Sa totoo lang. yung mga may eksenang may karahasan rito, hindi siya inilagay kasi gusto lang naming maging controversial. This was based on many researches. pag sinabing mong giyera. imposibleng walang violence. Yun ang tragic part eh, innocent lives are the casualties, at ang greatly affected, ang mga bata.”

Kamusta ang pagiging Aquiil? “Hindi siya madaling role,” pag-amin ni Vargas.

“Hindi ko alam at first, when I was figuring out the character, paano ito? Then, napagtanto ko na not all illiterate people are dumb, mas marami sa kanila yung may diskarte or street smart. Marami rin na talagang sincere. When these things became crystal to me, naging madali sa akin na bigyang buhay si Aquiil.”

All praises si Alfred sa mga batang aktor na kasali sa pelikula. Aniya, “Working with Miggs Cuaderno, Marc Justin Alvarez and Micko Laurente was a breeze. Acting is reacting kasi, di ba? Naging mas madaling maging Aquil kasi nga yung tatlong batang lalaki, ang gagaling nila.” AS IF/ALWIN IGNACIO