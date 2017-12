GUMUHO SA KALSADA, INARARO ANG TULAY

ITO ang simpleng paliwanag ng mamamayan sa Biliran kaugnay ng kalamidad na naganap sa kanilang lugar.

Gumuho ang mga burol at bundok at ito ang dahilan kung bakit nagsara ang mga lansangan.

Tinabunan din ng mga guho ang mga ilog o daluyan ng mga tubig kaya nagkaroon ng mga pagbaha kahit sa mga dating hindi binabahang lugar.

Inararo naman ng mga punongkahoy at troso ang mga tulay kaya nagiba ang mga ito.

Bukod ito sa natural na pwersa ng tubig na sumisira sa anomang daanan nito.

TULONG NADISKARIL

Dahil sa pagsasara ng mga lansangan at pagkagiba ng mga tulay, nadidiskaril ang mabilis na paghatid ng tulong sa libo-libong biktima ng bagyong Urduja.

Nadidiskaril din ang pagtulong sa mga apektadong mamamayan para maalis sa kanilang napinsalang lugar at ari-arian at mailagay sa mga ligtas na lugar.

Kailangan munang buldoserin at palahin ang mga natabunang kalsada at lagyan ng mga temporaryong hagdan at daanan ang mga tulay para makakilos nang buo ang mga mamamayan at taong nais na tumulong sa kanila.

GAWA NG DIYOS?

Sabi ng iba, gawa umano ng Diyos o kalikasan ang mga naganap na pagkasira ng napakaraming lugar sa lalawigan.

Kaya wala umanong magagawa ninoman sa mga pangyayari at ipasasa-Diyos o ipapasakalikasan na lang din ang lahat.

Kasama na rito ang buhay na nawala, ang mga nasugatan, ang mga nawawala.

Kasama rin ang mga nawawalang kinabukasan ng marami dahil sa pagkasira ng kanilang mga tahanan, hanapbuhay at ari-ariang naipundar.

MALALIM NA PAG-ARALAN

Para naman sa ating Uzi, mga Bro, bago sisihin ang Diyos at kalikasan, dapat munang pag-aralan ang mga nasirang ari-arian, lalo na ang mga ipinatayong pagawaing bayan ng mga nasa gobyerno.

Halimbawa ang mga maninipis na sementadong kalsada na kinutkot at giniba ng mga baha.

Kasama na rito ang mga nagibang tulay.

Hindi kaya marami sa mga ito ang gawa ng mga korap mula sa mga lokal at nasyonal na opisyal?

‘Yun bang === mga kapitan, mayor, gobernador, kongresman, senador at nasa Malakanyang?

Sa ibang salita, mga Bro, hindi kaya marurupok dahil substandard ang mga proyektong ito?

At naging marurupok at substandard ang mga ito dahil kalahati sa pondo ng mga ito ang nagamit at ibinulsa ng mga korap ang kalahati maliban lang sa kaunting tubo ng mga kontraktor at suplayer ng mga semento, bakal, buhangin at iba pa?

SISIHAN O HABLAN

Ang Commission on Audit ang karaniwang sandalan ng pamahalaan sa pagsusuri ng mga proyekto.

Kabilang sa mga tinitingnan dito ang tamang paggastos sa pondo, tamang kalidad at tamang panahon ng paggawa mula sa simula hanggang katapusan.

Kapag nag-thumbs up ang COA, oks na rin ang proyekto at lahat ay ayos na, kasama ang pagpapalabas ng kabuuang pondo para sa proyekto.

Pero nabubuking ang mga korap sa COA, mga nag-apruba at nagpagawa ng proyekto kung lumalabas ang mga whistleblower. At kabilang sa mga whistleblower mismo ang mga kalamidad.

Isang tanong: Sakaling lalabas ang mga korapsyon at pandaramong sa bibig ng COA at mga whistle blower, magkakaroon ban g sisihan o habulan sa Biliran?

KUNG WALA

Kung walang sisihan at habulan sa mga korap at mandarambong, sana wala nang korapsyon at pandarambong sa mga proyektong ipinangako ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa rehabilitasyon ng lalawigan.

Bubuhos ang pondo para sa lahat ng mga nasalantang pagawaing bayan at tulong sa mga mamamayan upang makabangon muli tungo sa normal na pamumuhay ang lahat.

Makatutulong ng malaki ang mamamayan sa pagbabantay sa mga proyekto. Halimbawa, pupwedeng sukatin ng mamamayan ang mga proyekto sa kapal at haba, gaya ng mga kalsada.

Tugma ba sa karatulang ipinapaskil ng Department of Public Works and Highways ang mga proyekto? ‘Yan ang isang tanong para sa taumbayan para sila makapagbantay.

Kasi naman, may mga binablangko na impormasyon sa mga karatula at karaniwang hindi pinapansin ang mga ito ng mga mamamayan.

Kasama rin sa mga babantayan ng mamamayan ang mga gawa-giba na bahagi ng mga proyekto gaya ng mga dinding ng tulay na mas mahal pa kaysa tulay mismo.

Malaking salapi kaya ang gawa-giba dahil pinopondohan din ang mga ito ng salaping bayan.

MAGSUMBONG

May sumbungang-bayan na at pupwede kang mag-email, sumulat o mag-text.

Sabi ni Pang. Digong, karaniwang siya mismo ang tumitingin sa mga sumbong o siya ang personal na makipagkita sa iyo kung pupuntahan mo siya.

Makipag-iskedyul ka lang sa kanya.

SUOT NG PANGULO PINUPUNA

Marami sa social media ang mga salitang dugyot umano ang Pangulo na si Rodrigo Duterte.

Gusto nilang makita ang Pangulo na laging nakaamerikana o nakabarong gaya ng naunang mga Pangulong lalaki.

Naka-amerikana o nakabarong bilang tanda umano ng dignidad ng Pangulo ng bansa.

Ayaw nilang makita ang Pangulo ngayon na nagsusuot ng mga ordinaryong baro habang nakaisputing ang mga dumadalo sa mga pagtitipon na kanyang pinupuntahan.

Ang punang dugyot ay palatandaan ng hindi pagtanggap ng mga sosyal at makapangyarihan sa paghahanay ng Pangulo ng kanyang sarili sa mga ordinaryong tao at mahihirap.

Pilit na hinahati ng mga tagapuna ang lipunan sa mayaman at mahirap at mahina at makapangyarihan.

Sa halip na punahin ang Pangulo, hindi kaya mas magandang ibaba ng mga tagapuna ang kanilang mga sarili at subuking humalo sa buhay-alikabok at buhay-lupa?

Ang mga may buhay-alikabok at buhay-lupa ay ang mga magsasaka, manggagawa, iskwater, empleyado ng pamahalaan, kabilang na ang milyong titser, sundalo, pulis, senior citizen at iba pa na pinababayaan sa lahat na nakalipas na panahon at ngayon na lang pinipilit na tugunan na kasalukuyang Pangulo.

oOo

