Hindi kaya mauwi sa mas malalim na relasyon?

HINDI naman out si John Lloyd Cruz sa mga paborito ni Joshua Garcia.

Pero ngayon ay may bago na mula nang makasama niya si Robin Padilla sa “Unexpectedly Yours”.

Naging idol daw niya ngayon si Binoe. Marespeto raw ito sa lahat ng tao. Inaalagaan niya ang mga mahalaga sa kanya. Nakikisama raw ito sa lahat.

Kahit pagod na raw si Robin pag pag pack up na ay binabati pa rin ang mga tao mula pinakababa hanggang pinakamataas.

Wish din niya na makagawa ng sariling pangalan gaya nina Robin at JLC.

Anyway, masaya si Joshua dahil lumabas na ang kanyang Joshua Garcia BNY collection. Lahat daw ng collection niya ay gusto niya dahil idea ito ng isa’t isa, siya, ang BNY, ang stylist niya. Lahat daw nu’n ay sila ang nakaisip. Gusto raw niya ay ‘yung classic, pwede sa lahat tapos ‘yung iba ay dumaan sa pa rin storming. Kumbaga, pag isinuot ay kumportable pa rin at hindi irritable.

Malaki ang pasasalamat ni Joshua sa BNY dahil ito ang nagbigay ng tiwala sa kanya nu’ng hindi pa siya sikat.

“Kulang pa ‘yung salamat sa lahat ng itinulong nila sa akin, sa suporta sa lahat ng ginagawa ko, sa tiwala sa akin. Siguro, maibabalik ko ‘yun siyempre sa pagsuot ng mga product nila. ‘Yung BNY kasi ay parang pamilya ko na ‘yan,” deklara niya.

Talbog!

-0o0-

Exclusively dating ang sinabi ni Maris Racal sa estado ng relasyon nila ni Iñigo Pascual.

Sinabi pa niya sa presscon ng Haunted Forest na si Inigo na lang daw ang tanungin tungkol sa kanila. Mahirap daw ang mag-assume.

Pero gusto ni Maris na kasama si Inigo pag nanood siya ng filmfest entry ng Regal Entertainment, Inc.

Kaisa-isang horror movie ang Haunted Forest sa Metro Manila Film Festival. Tampok din sina Jane Onieza, Jameson Blake at Jon Lucas. Ito ay sa direksyon ni Ian Lorenos.

Sa Haunted Forest bagong Maris, Jane, Jameson at Jon ang makikilala ng madlang people. Dito, hindi lang kayo matatakot at kikiligin, may family values rin na ituturo sa atin ‘yung mga character ng film.

Bahagi ng supernatural teen horror na “Haunted House” ang mga batikang aktor na sina Raymart Santiago at Joe/y Marquez. Tampok rin sa cast sina Jerald Napoles, Betong Sumaya, Myrtle Sarrosa, Miho Nishida , Beverly Salviejo, Fiona Yang at Kelvin Miranda.

Humiyaw! Manginig! Umibig, Matuto. Sa trailer pa lang ay masasabing sadsad sa takutan ang pelikula.

-0o0-

Magkaibigan sina Jeric Gonzales at Thea Tolentino. Hindi kaya mauwi sa malalim na relasyon lalot split na sina Thea at Mikoy Morales? Dati na silang magka-loveteam.

“Well hindi natin masasabi, siyempre, mahirap magsalita ng tapos e,” pakli ng binata.

“Nagkikita, nagte-texan pero paminsan-minsan lang. Kasi busy, e. So ganun lang, kumustahan, and in touch naman kami,” sambit ng “Kambal Karibal” actor.

Walang kaso kay Jeric kahit support lamang siya nina Bianca Umali at Miguel Tanfelix sa “Kambal Karibal”.

“Oo naman, oo naman! Walang problema kasi ano e, dumadaan naman talaga sa artista na ano, ke support, ke bida or kahit anong role ‘yan, basta binigyan ka ng role kailangan talaga gawin mo and ibigay mo ‘yung best mo,” sambit niya.

Ayaw na rin niyang pag-usapan ang kanyang video scandal.

“Hindi ko na iintindihin ‘yun, mas focused ako dito sa ginagawa ko bilang artista.

Anong masasabi niya sa nagkakalat ng video niya?

“Kung dun sila masaya e ‘di gawin nila, wala akong pakialam!

“Magpe-pay off din naman ‘yun soon sa kanila, kumbaga babalik din sa kanila, na gumagawa sila ng hindi tama.”

Pero willing siyang rumampa na naka-underwear sa isang fashion show.

“Oo naman. Kaya ko pero may limitation siguro. Mas gusto ko ‘yung ginawa ni Ruru, ni Derrick, na iyon lang, topless,” pakli niya.

Hindi ba niya gagayahin si Rocco Nacino na naka-t-back.

“Hindi siguro, hindi,” tugon niya.

Boom! XPOSED/ROLDAN CASTRO