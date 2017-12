Hindi pinatututsadahan ang GF ni Franco kundi ang mga bashers!

SA well-attended press conference ng Metro Manila Film Festival 2017 official entry na Haunted Forest under Mother Lily Montever- de’s Regal Films, ipinaliwanag ni Jon Lucas as to why he decided to post a message on Facebook.

“Sabi nga nila, ‘Dapat hindi ka na lang nag-post, kasi yung iba mo ngang kagrupo tahimik lang.”

Anyway, right after na magsalita ang girlfriend ni Franco, he openly reacted that triggered the wrath of so many people.

But the truth is, he just would like to defend Tom Doromal from his bashers at wala sa kanyang intensyon na salungatin ang mga pahayag ni Nam Floresca.

Gusto lang daw niyang ipagtanggol si Tom na bini-blame ng ilang netizens sa untimely demise ni Franco.

“Ang dahilan ng pag-post ko,” he intimated, “ay para run sa mga naninisi kay Tom, para sa mga namba-bash sa kanya, na hinuhusgahan siya.

“Ayun po ang reason kung ba’t po ako nag-post—hindi para sa parents ng kagrupo ko o sa girlfriend niya.

“Lahat ng post ko, tungkol sa bashers na, sana, huwag tayong manisi dahil wala naman tayong lahat sa pinangyarihan.”

Akala raw ng nakararami ay sinasalungat niya ‘yung statement ni Nam.

On Tom’s part, mum is the word ang kanyang drama kahit na ilang beses na hiningi ng press ang kanyang side sa controversial drowning incident involving Franco.

Sa gitna ng mga kaguluhan, kumusta naman si Tom?

“Si Tom naman kasi,” he averred, “kilalang-kilala naman natin ‘yun na napakatahimik na tao, chill lang, relax.

“Sabi ko nga, e, parang, ‘Buti natitiis mo pa. Kasi ‘yung mga Instagram post mo, lahat ng comments niyan, puro bash. Nakapanghihina na, nakagigigil, pero ikaw tumatahimik ka lang.’”

Parang chill lang daw si Tom in spite of the incessant bashing. Hanggang ngayon daw, in his own way, ay pinoprotektahan lang niya si Franco.

Unfair raw na paratangang si Tom pa ang cause of death ni Franco when he loved him (Franco) so dearly.

Unang-una raw, kaya nga raw niya isinama si Franco sa Davao ay para mag-enjoy ito with his girlfriend.

At this juncture, Jon stressed that he is not contradicting the statements of Nam and Franco’s parents.

“Yung post ko lang,” he clarified the issue, “yung intensiyon ko lang, para patamaan yung mga bashers na nanghuhusga kay Tom.”

Ano naman ang naging reaksiyon ni Tom sa mga naging pahayag ni Nam lately?

“Kay Tom, about sa statement, hindi ko pa siya nakakausap kung ano ang reaksiyon niya,” he opined. “Pero siguro okay lang yun sa kanya, kasi nga andun din naman yung girlfriend.

“So, maaaring lahat ng masabi niya or yung ibang nasabi niya, e, nangyari talaga.”

Anyway, marami ang nakapupunang lalong humuhusay na aktor si Jon. Sa latest offering nga ng Regal films na Haunted Forest, lutang na lutang ang kanyang characterization and this early, some are of the verdict that he has the makings of a looming character actor.

Anyway, the viewers will get to know a new Jane Oinesa, Maris Racal, Jameson Lake, and Jon Lucas while watching Haunted Forest.

In the film, they will not just be scared or be in love, they will be able to learn family values through the different characters.

Siyempre pa, palabas na ito this coming December 25 kaya kita-kits!

KIRST VIRAY, NILIWANAG NA WALA SILANG RELASYON NI KIRAY CELIS

Shocking ang mga statements na pinakawalan ng model-actor na si Kirst Viray tungkol sa kanilang alleged relationship ng young comedienne na si Kiray Celis. Ni minsan raw ay hindi siya nagpakita ng interes rito. Ewan daw niya kung bakit minsan, kapag nasosobrahan na yung sweetness ng lalaki, nami-misinterpret ito nang nakararami.

Really?

How gross!

How gross raw, o! Hahahahahahahaha!

Anyway, famous sa modeling circles si Kirst Viray, but he cannot deny that he was more talked about when his name was linked roman-tically to comedienne Kiray Celis.

Looking back, pinag-usapan talaga ang kanilang intimacy since February of this yeart to the point that their coined names Kiki or KirKir has become a byword.

Up to now, a lot of people are puzzled with regard to the realscore of their supposed friendship.

Actually, sinagot na raw nila ang realscore sa kanilang dalawa when they guested for Minute To Win It. Wala raw silang romantic involvement at strictly friends lang talaga.

Ganuned? Hahahahahahahahaha!

At this juncture, nilinaw niyang galing raw siya sa isang long-term relationship.

‘Yung break-up nila, sobrang sakit raw talaga na mahirap talagang maka-move on.

But then, hindi ba’t parang nag-hint sila noon na more than friends ang kanilang setup?

“Paano ba?” he was trying to figure out the words that he would be saying. “We’re honest naman, ‘yung sweetness namin, hindi talaga sinadya. Never naming pinagplanuhan yung mga ganun. Si Kiray kasi, sobrang malambing talaga siya.

“So ako, hindi ko naman siya inisip na parang may something kaya sobrang close talaga namin.

“Nag-a-out-of-town kami, ganun pa rin.”

Pero never raw siyang nagpakita ng interes kay Kiray.

My God! How gross! Hahahahahahahaha!

Magsinungaling ba?

Ayokooooooo! Hahahahahahaha!

“Ewan ko, sa babae kasi minsan,” he asseverated, “kapag nasosobrahan na yung sweetness ng lalaki, nami-misinterpret nila.”

Pagdidiin pa ng La Luna Sangre cast member, levelheaded naman daw ang petite actress/comedienne at alam naman daw nito ang katayuan niya sa buhay ni Kirst.

But on Instagram, dahil siguro sa pagka-imbierna (dahil raw sa pagka-imbierna, o! Hahahahahahaha!) burado na ang lumang posts ni Kiray about Kirst.

He was unfollowed by the actress on Instagram last September. (Ba’t naman ia-unfollow kung di nagkaimbiernahan, aber?) Katunayan ay wala nang pina-follow na sinuman ang aktres sa photo/video-sharing app.

Anyway, good friends pa raw sila ni Kiray sang-ayon sa may pagka-showbiz na kasagutan ng gwapong would be actor.

Kiyemeng, he’s not closing his doors with the possibility that they might end up falling in love with each other.

Char! hahahahahahahahahaha!

“At saka, hindi rin naman malabong magustuhan mo si Kiray kasi sobrang bait,” he said as pakunswelo de bobo. “Pero ngayon, wala talaga.”

Alam daw ni Kirst na ang closeness nila ni Kiray noon ay biglang naging maingay at nag-trending pa nga, dahil sa usap-usapang ginagamit lamang daw niya ang young actress.

“Noong nag-trending kami,” he said in earnest, “gusto nila akong ma-interview, pero never akong nagpa-interview.

“Pero kaya ako hindi nagpa-interview kasi baka isipin nga ginagamit ko.

“So, parang lahat ng desisyon ko, parang sa akin ang bagsak.”

Anyway, nag-meet raw sila ni Kiray sa isang indie film.

Five days raw ang shoot nila sa Quezon Province.

Sa five days na yun, hindi raw sila naging close talaga.

It was only when they got back to Manila that their closeness started.

Pero lumalabas raw sila always as a group. Triple char! Hahahahahahahaha!

Anyhow, five years ng model si Kirst under Mercator, pero lately lang niya pinasok ang larangan ng pag-arte.

His first project was the Brilliante Mendoza movie wherein Kiray was his co-star.

He was also a part of the cast of Mulawin, and right now, he’s being seen in La Luna Sangre of ABS-CBN.

He was honest enough to admit that it was Kray who pushed him to give acting a try.

Sa isang banda, a lot of people have the impression that he’s a foreigner with his exotic good looks but he said that he’s 100% Pinoy.

But is he?

“Well, hindi ko alam,” was his immediate answer. “Yung father side ko, parang may ibang lahi yata sila. Sabi nila, Indian raw.

“Yung mommy ko, pure Pinay talaga. Pero ako, mas gusto ko pa rin na pure.”

VICE GANDA, NGARAG AT KULANG PALAGI SA ORAS!

Christmas wish raw ni Vice Ganda na magkaroon ng higit na mahabang oras para sa kanyang pamilya.

Teary-eyed si Vice Ganda as she made metion about his Christmas wish this season at the digital conference that was solely devoted to his Metro Manila Film Festival (MMFF) 2017 entry Gandarrapido: The Revenger Squad.

“Yung tangible,” he answered truthfully. “Hindi ko maisip.” Pero ang pinakaseryoso raw niyang kasagutan ay oras.

Kung pwede lang, dagdagan niya raw ang araw. At this juncture Vice cried unabashedly.

Kung pwede raw sanang maging eight days yung isang linggo para Monday to Saturday, work raw siya sa Showtime at saka taping ng GGV.

Sana rin daw, maging tatlo yung weekends—Saturday, Sunday, tapos may isa pa—para mas mahaba yung oras na nadi-devote niya sa kanyang sarili at sa nanay at family niya.

He is thankful that his family understand the demands of his work and his profession. Nevertheless, he is somewhat embarrassed that he could not give them the quality time that they deserve.

Lalo na kapag ‘yung kunwari may tutulungan siya sa Showtime, minsan naiisip raw niyang may tinulungan na naman siya, yung kapatid kaya niya, may pera kaya?’

Ang pamilya raw niya kasi ay napakababait. They never did oblige or pressure him to spend time with them.

Kung pwede raw sana, 30 hours a day so she could spend 20 hours for his work and 10 hours for his family.

Pinakadiin-diin ni Vice na mas importante raw sa kanya ngayon ang intimacy with his family more than anything else in the world.

“Ang masakit lang,” he emphatically explained, “kahit gaano kalaki ang pera mo, hindi ka makabibili ng oras. Ayun.”

Whatever, it’s impossible for him tp be with her mom this Christmas break.

Gusto raw sana niyang bisitahin ang kanyang ina whose working as a caregiver in the States.

“Ang daming nagtatanong sa akin, ‘May pera ka naman pala, bakit hindi mo pahintuin yung nanay mo sa trabaho?'” he averred. “Hindi pwede, kasi ‘yung nanay ko, nasanay sa trabaho.

“Kapag pinahinto ko, baka magkasakit, yung humina ang katawan.

“Kasi, ganun sila sa Amerika, e, sanay na sanay silang batak na batak yung katawan nila sa trabaho.

“Kapag ‘yan pinaupo mo at hindi mo pinagtrabaho, unti-unting manghihina ‘yan, magkakasakit, at mamamatay. Kaya hindi ko siya pinahihinto.”

At this juncture, sinabi ni Vice na ‘yung work ng mama niya kung ano lang ang gusto nitong gawin.

‘Yung work niya as a caregiver, iisa na lang naman ang kanyang pasyente.

Kung sino talaga ang ka-close niya, dun na lang siya kasi nakasanayan na.

Muling nalungkot si Vice nang naisip niya ang kanyang plano. Kailangan raw kasi nandito na siya bago mag-January 1 para sa Showtime.

December 28, nagpo-promote pa siya ng pelikula.

Kailan pa raw siya aalis? Nevertheless, he will supposedly prepare something very special for her mom.

Deserved raw ‘yun ng kanyang ina dahil nung bata naman siya ay palaging espesyal ang kanyang Pasko.

Hindi raw sila mayaman pero iginagapang ‘yun ng nanay niya.

Sabi ng The Revenger Squad actor, nang ibigay raw sa kanya ang posisyon bilang Vice Ganda, lumaki na ang pamilya niya.

Ngayon raw, pamilya na niya ang buong Pilipinas.

Hindi na lang nanay niya ang dapat niyang pinatatawa kundi ‘yung mga nanay sa buong Pilipinas man.

Hindi na lang daw yung mga kapatid niya ang kailangan niyang tulungan, kundi ‘yung ibang kapatid niya sa buong Pilipinas.

Nauunawaan naman daw ng nanay niya na hindi na lang siya ang nanay ko kundi ang bawat nanay sa lahat ng bahay sa Pilipinas.

DAWN ZULUETA BILIB SA PAG-AALAGA NI VIC SOTTO SA KANYANG SARILI!

Dawn Zulueta is veritably happy to be given the chance to work opposite Vic Sotto after more than two decades by way of the movie Meant To Beh which is an entry at the 2017 Metro Manila Film Festival. They had the chance to work together some twenty years ago by way of the telefantasya Okay Ka Fairy Ko.

Vic Sotto described their movie Meant to Beh as a seriously, funny movie. This is a co-production venture of OctoArts Films, M-Zet Productions, and APT Entertainment.

According to Dawn, it’s a movie with a heart. Kasi it’s all about family also.

Mapi-feature rin daw rito, bukod sa mga talents ng mga bagets, ‘yung life lessons ng family life at values.

How was it co-starring with Bossing Vic after two decades?

“Enjoy na enjoy ako kasama si Bossing,” she asseverated.

“Na-miss ko na siya kasi last time naming magtrabaho was Okay Ka Fairy Ko. Ang tagal na, dalaga pa ako nun.”

Are there some changes with Vic?

“Ganun na ganun pa rin siya,” she said with a good-natured smile. “Actually, hindi nga siya tumatanda, e. Sabi ko nga sa kanya, ‘Itsura natin Bossing ha, yummy ka pa rin.’

“Tuwang-tuwa naman siya.”

Anyway, sabi ni Dawn, as long as maganda ang project, tatanggapin raw talaga niya ‘coz she really love to do movies.

The press had a grand time interviewing Dawn and Bossing Vic at the grand presscon of Meant To Beh last Tuesday.

At this juncture, Dawn candidly admitted that she missed doing movies for the annual Metro-Manila film festival.

She is also looking forward to the Parade of Stars since this is the only opportune time that she would be given the chance to see people exictedly queuing it up so they could see their fave movie stars.

Is she affected by the competition?

“Hindi. Hindi kasi parang para sa akin kaya nga it’s a festival, e,” she opined. “It’s for all of us to show kung ano yung mga naihanda natin sa para sa Pasko.”

Mapanonood ang Meant To Beh starting December 25 sa buong Pilipinas.

***

And with that, ito po ang Kuya Pete ninyo na nagsasabing, Christopher, my son, I love you very, very much, my love for you goes beyond eternity.

Adios. Mabalos. I always need you, Nhong! DAPAT LANG!/PETE G. AMPOLOQUIO, JR.