Hindi raw sinipa sa Eat Bulaga, nagbakasyon lang

MAY ilang araw nang hindi napapanood sa Eat Bulaga ang number five most tweeted celebrity in the world na si Maine Mendoza.

Simula lang nung magpost ito ng open letter sa social media patungkol sa mga fan na pakialamero sa kanyang buhay, hindi na siya mahagilap.

Pero sabi’y ni Vic Sotto, hindi naman daw ito inalis sa show kundi nagbakasyon lang. Pero nang tanungin siya kung mananatili ang tambalang Maine Mendoza at Alden Richards sa kanilang show, ito ang sagot ni Bossing, “Ang alam ko si Alden kasama namin parati. Si Maine, hindi ko alam. I cannot speak for her,” sagot niya.

Bakit hindi alam ni Vic ang mangyayari kay Maine, hindi ba’t talent ito ng Eat Bulaga o ng Tape Incorporated na kasamahan din niya?

Eh, si Alden ay alaga ng GMA. Ah, ang ibig sabihin marahil ng comedian/host na ‘to ay bahala na si Maine sa buhay niya. Kung ayaw na niyang pumasok, fine.

Oo nga naman. Hindi hawak ni Vic ang buhay ni Yaya Dub.

Mahirap ng makialam, malinaw naman ang sinabi niya sa open letter, gusto niya ng kalayaan. ‘Yun na!

***

Kim Hye Jin, niregaluhan si Heart Evangelista ng hand-painted scarf; Alexander Lee naging interpreter na rin nina Kim Hye Jin at Andy Ryu

Dumalaw sa set ng top-rating GMA primetime series na My Korean Jagiya ang Korean actress na si Kim Hye Jin para makilala ang si Heart Evangelista.

May instant connection agad sila dahil pareho pala silang mahilig mag-paint.

Niregaluhan pa ni Hye Jin si Heart ng isang scarf na kanyang hinand-paint.

“We have a lot of things in common. I’m so excited so I hope they’ll go to my house for dinner. I will prepare dinner,” ayon kay Heart.

Si Hye Jin ay Korean model turned actress na naging parte sa cast ng Iris at historical drama na Dong Yi na parehong pinalabas sa GMA 7.

Nasa bansa siya ngayon para bisitahin ang Korean actor na si Andy Ryu na gumaganap sa serye bilang si Gong Woo at makilala na rin ang kanyang co-stars na sina Heart at Alexander Lee na nagsilbi na ring kanilang interpreter.

Kuwento ni Alexander na sinabi ni Andy tungkol sa pagdalaw sa kanya ni Hye Jin, “[He’s] really happy that she [Kim Hye Jin] is visiting him [Andy Ryu] because as a Korean actor, having another Korean to support him in a foreign country really makes him feel good.”

Ayon naman daw kay Hye Jin, “It’s the first time she came here to the set, and she sees Heart for the first time. And she sees that they have many similarities, and also differences from Korea. But she’s really excited about everything in this experience.”

Natuto na rin ng ilang Filipino words si Hye Jin habang nasa set tulad ng “Salamat po!” at “Mahal kita!’

Bukod sa kanyang naging pagbisita sa set, magkakasama pa silang nanood ng pelikulang Trip To Ubusan sa imbitasyon ni Direk Mark Reyes.

***

ABE PAULITE