HIV and AIDS Policy Act pasado na sa ikalawang pagbasa ng Kamara

APRUBADO na sa ikalawang pagbasa sa Malaking Kapulungan ng Kongreso ang House Bill 6617 o “Philippine HIV and AIDS Policy Act.”

Pangunahing layunin ng HB 6617 ay mailatag ang mga matitibay na pamamaraan upang mapigilan ang pagkalat ng Human Immunodeficiency Virus (HIV) at Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)sa bansa.

Kabilang sa palalakasin ng panukalang ito ang Philippine Comprehensive Policy sa HIV at AIDS, kung paano magagamot ang mga nahawaan nito, ang pag-aalaga at kung paano ang pagrespeto sa karapatan ng mga ito.

Inaamiyendahan din ng panukala ang Republic Act No. 8504, o mas kilala bilang “Philippine AIDS Prevention and Control Act of 1998”.

Sa panukalang ito ay binibigyan ng kapangyarihan ang Philippine National AIDS Council (PNAC) na itinatag sa ilalim ng RA 8504 na masiguro ang pagpapatupad sa bansa ng mga pamamaraan upang sugpuin ang pagkalat ng HIV at AIDS epidemic.

Nakapaloob sa panukala ang pagsusulong na mailatag sa loob ng anim na taon ang National Multi-Sectoral HIV and AIDS Strategic Plan o ang AIDS Medium-Term Plan (AMTP) sa ilalim ng pagsubaybay ng PNAC.

Kabilang sa mga polisiya AMTP na dapat mailatag kung sino ang target ng mga programa at kung anong mga estratehiya sa bansa ang maaaring ipatupad sa pagsugpo sa epidemya, pag-iwas, paggamot at suportang manggagaling sa kamag-anak at lipunan.

Sa loob ng anim na taon ay dapat maisakatuparan ang mga programa para sa mga taong may HIV at AIDS, pagtukoy sa ahensya ng gobyerno na magpapatupad ng programa gayundin ang pagmumulan ng pondo sa ikatatagumpay ng proyekto.

Tututukan ng programa ang mga pamamaraan ng pag-iwas sa HIV at AIDS kabilang na dito ang pagbibigay ng impormasyon sa publiko ukol sa mga sexually transmitted infections nang sa gayun ay mabawasan ang tinatawag na risky behavior, ang pagpapababa sa vulnerabilities at pagtataguyod sa karapatang pantao ng may HIV.

Itataguyod sa ilalim ng ipatutupad na AIDS education program ang safer sex practices lalo na sa mga tinatawag na key populations; safer sex practices na maaaring makabawas sa panganib ng pagkakaroon ng HIV infection; universal access sa mga impormasyon, gamot, sexual abstinence at sexual fidelity at ang palagian at tamang paggamit ng condom.

Ang programang ito ay pangungunahan ng Department of Education (DepEd), Commission on Higher Education (CHED) at Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) kung saan pagsasanibin ang mga impormasyon ukol sa pangunahing dahilan ng sakit na ito, pagkahawa, human rights-based principles.

Layunin din ng panukala na maituro sa mga kaukukulang school subjects sa pribado o pampublikong institusyon man kabilang sa indigenous learning systems sa pamamagitan ng standardized information and epidemiological data mula sa Department of Health (DOH). MELIZA MALUNTAG