HOG RAISING

PINANGUNAHAN ni Sen. Cynthia Villar ang launching ng Farmer’s Field School sa Sustainable Pig Farming sa pakikipag-partner sa ATI Calabarzon sa Villar-SIPAG Farm School, Bacoor. Layunin ng pagsasanay na turuan ang mga magsasaka ng pag-aalaga ng hogs sa conventional way (feeds) at natural na paraan para paigtingin at magbigay ng alternatibo, sustainable at affordable swine raising technology sa commercial at backyard swine farmers. CESAR MORALES