Joint session sa pagpapalawig sa Martial Law sa Miyerkules na

WALANG special session para sa pagpapalawig ng martial sa Mindanao.

Ito ang sinabi ni House Majority Leader Rodolfo Fariñas dahil ang martial law ay tatakayin aniya sa isang joint session sa Miyerkules, December 13, alas 9:00 ng umaga.

Kaninang umaga ay natanggap ng Kamara de Representantes ang sulat ni Pangulong Duterte na humihiling na palawigin ang martial law sa Mindanao mula January 1, 2018 hanggang December 31, 2018.

Naunang kinumpirma ng mambabatas na ngayong araw ay matatanggap ng Senado at ng Malaking Kapulungan ng Kongreso ang liham mula kay Pangulong Rodrigo Duterte na humihiling ng pagpapalawig sa martial law.

Sinabi ni Fariñas na agad itong pinasasalang ni House Speaker Pantaleon Alvarez upang matalakay sa loob ng linggong ito.

“We will have to discuss it with our Senate counterparts,” ani Fariñas.

Ayon sa mambabatas, ang kahilingang ito ni Pangulong Duterte ay dadaan din sa kaparehong proseso nang una nitong hilingin ang extension ng martial law sa Mindanao matapos ang 60 araw. MELIZA MALUNTAG