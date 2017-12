Jon Lucas, maraming natutunan sa sunod-sunod na trahedya sa kanyang buhay

MALUNGKOT ang Pasko para kay Hashtag member Jon Lucas dahil sa sunod-sunod na trahedyang nangyari sa kanyang buhay ngayong taon.

Sa taong kasi ito namayapa ang kanyang ina dahil sa stroke.

Ang kanya namang Hashtag co-member na si Franco Hernandez na naging malapit sa kanya ay sumakabilang-buhay rin nang aksidenteng malunod sa karagatan ng Don Marcelino, Davao Occidental noong Nobyembre, 2017.

Dagdag pa rito, pumanaw rin ang aktres na si Isabel Granada dahil sa aneurysm this year.

“Sabi nila, in comes in threes. Sana, wala nang susunod,” hiling ni Jon.

Close kasi si Jon kay Isabel dahil siya ang gumanap na nanay nito sa Kapamilya teleserye na “Got To Believe”.

Naramdaman raw niya ang malasakit nito sa kanya noong ihatid siya nito sa kanyang bahay noong panahong wala pa siyang sasakyan at nagsisimula pa lamang sa showbiz.

“Masakit kasi pakiramdam ko, nawalan ako ng dalawang nanay. Tapos nawala rin ang isa sa mga best friends ko sa showbiz na si Franco,” aniya.

Sa ganitong pagkakataon, kinakapitan na lang daw niya ang kanyang pananampalataya.

“Iyong faith lang ang pinanghahawakan ko. Lahat naman ng bagay na nangyayari may dahilan,” sey niya.

Hirit pa niya, isinusubsob na lang niya ang sarili sa trabaho para madali siyang maka-move on sa mga nangyari sa kanyang buhay.

“Work for me ang best therapy,” pakli niya. “Happy rin ako na may pelikula ako na pang-MMFF. Napakalaking break rin siya sa akin dahil this is my biggest role. Apat kaming bida sa

“Haunted Forest”. Kasama ko sina Jameson, Sue at Maris,” dugtong niya.

Kaabang-abang raw ang “Haunted Forest” dahil first time rito na ipakikila ang monstrous creature na ‘sitsit’ na ngayong pa lang mapanonood sa pelikula.

Sa nangyari raw namang aksidente kay Franco ay may natutunan din siya.

“Dapat kung nasa open water lalo’t hindi ka marunong lumangoy, huwag kalilimutang magsuot ng life vest dahil kahit marunong ka nang lumangoy, mahirap pa ring makipagsapalaran kung malalaking alon ang kalaban mo. Dapat, you must always be guided by safety tips and always exercise caution,” pahayag niya.

Pakiusap pa niya, sana raw ay huwag na ring sisihin ang kasamahan nila sa Hashtag na si Tom Doromal sa pagkalunod si Franco.

Si Tom kasi ang nag-imbita kina Franco at sa girlfriend nitong si Janica sa isang resort noong malagim na araw na nalunod ang nasabing Hashtag member.

Sa pagkawala raw ni Franco, mas naging close raw ang bonding ng kanilang grupong Hashtag.

“Parang may message rin sa amin iyong pagkawala ni Franco. Mas naging close kami sa isa’t-isa dahil kung nabubuhay din si Franco iyon ang gusto niya,” pagwawakas niya.

Mula sa produksyon ng Regal Entertainment na naghatid ng matagumpay na “Shake, Rattle and Roll” franchise, ang “Haunted Forest” ang nag-iisang horror film na kalahok sa 2017 Metro Manila Film Festival.

Mula sa direksyon ni Ian Lorenos, kabituin rin dito sina Raymart Santiago, Joey Marquez, Miho Nishida, Beverly Salviejo, Myrtle Sarrosa, Anthony Falcon, Fiona Young, Jerald Napoles, Betong Sumaya, Dido dela Paz at marami pang iba.

