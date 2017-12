Julia Barretto, kini-claim na sila ni Joshua kaya bumenta ang movie

SUCCESSFUL ang Unexpectedly Your’s nina Sharon Cuneta, Robin Padilla, Joshua Garcia and Julia Barretto. Kulang-kulang dalawang daang milyon na ang kinikita nito and still counting dahil pinalalabas pa rin sa maraming mga sinehan. Kaya naman si Ate Shawie ay hindi na natin nababasang nage-emote sa kanyang Facebook account. Wala na siyang pinopost na mga kilometrikong hugot.

Happy-ing happy nga talaga si Mega sa mga panahong ito.

Noong isang araw ay sama-sama silang pamilya na sumugod sa bagong bahay ni KC Concepcion. At ni katiting na senyales ng hindi pagkakaintindihan between Sharon and Sen. Kiko Pangilinan ay wala tayong naaninag sa kanyang mga post.

So, hindi trulili ang chikang on the rocks ang pagsasama ng dalawa. In fact, ginawa pa nilang sandalan ng kanilang matibay na relasyon ang bato. Hehehe!

Pa’nong di magiging happy si Megastar eh, nakabalik na naman siya sa limelight dahil bongga sa takilya ang kanilang movie plus may na-getsing pa siyang panibagong award from Anak TV.

Makikita naman sa kanyang FB account ang sobra-sobrang pasasalamat. Una sa Anak TV nga. Aniya, “Maraming, maraming salamat po, ANAK TV, for this MAKABATA HALL OF FAME AWARD!!! Isa pong malaking karangalan ang mapili ninyong karapat-dapat sa pagtatanging ito. God bless you!!!” at sumunod ay itong mensahe naman niya para sa pelikula. “From the bottom of my overwhelmed, grateful and humbled heart, MARAMING, MARAMING SALAMAT PO!!! God bless us all. We love you!!!??????

Kaya lang na-bash siya ng ilang netizens, parang sinasarili raw niya ang tagumpay ng pelikula. Wala raw siyang nababanggit na mga pangalang kasama niya sa Unexpectedly…sa kanyang mga pa-thank you tienes. Infairness, may nabasa naman tayong ginamit niya ang salitang ‘kami’ sa kanyang isang mensahe, isang mensahe raw, oh? Hehehe!

Ang malala itong mga blind item na nababasa natin ngayon na kesyo kini-claim ni Julia Barretto na sila ng kanyang syotang si Joshua Garcia ang dahilan kung bakit nag-blockbuster ang nasabing movie.

Sila raw ang nagdala ng crowd sa mga sinehan dahil sila raw lang naman ang gustong panoorin ng moviegoers? Susme! True ba ito.

Samantalang si Joshua ay inilalayo ang sarili niya sa success ng pelikula. Sina Binoe at Mega raw kasi ang talagang reason kung bakit bonggacious ang reception ng mga otaw sa sinehan. Ang lambingan daw ng dalawang beterano ang nagpakilig sa mga manonood.

‘Yun na!

GABBI GARCIA, WAGI BILANG PINAKA-HUWARANG ARTISTA NG MGA KABATAAN

Hanggang ngayon ay hindi kami maka-get over sa kilig dahil sa simpleng bati ni Gabbi Garcia sa kanyang love team na si Ruru Madrid na nagdiwang ng kanyang birthday nitong nakaraang December 4. Pwedeng-pwede nga silang tawaging December couple dahil si Gabbi naman ay nagcelebrate ng birthday noong December 2.

Tinawag na “partner” ni Gabbi ang Kapuso actor, na para sa mga fans nila ay simple pero meaningful gesture. Dahil din doon ay dumami ang na-excite na mapanood ang GabRu sa Meant To Beh ngayong MMFF. Samantala, wagi naman si Gabbi bilang Pinaka-Huwarang Artista ng mga Kabataan sa nakaraang Inding Indie Short Film Festival para sa kanyang magandang influence sa kanyang mga fans. Congrats, Gabbi!

RURU MADRID HINARANA ANG FANS!

Para sa kanyang birthday celebration, inimbitahan ni Ruru Madrid ang kanyang fans sa isang salu-salo sa The Cave sa Tomas Morato.

Dito, sinamahan niya ang mga fans na maglaro at makipagkulitan at meron pang isang maswerteng fan na hinarana ni Ruru! Close si Ruru sa mga ito at kada taon ay hindi niya nakakalimutang magpasalamat sa walang tigil nilang suporta. Kaya naman patuloy ang blessings niya dahil lagi siyang nakakaalala sa mga supporters niya.

Kagaya ng pagbibidahan niyang serye na Sherlock Jr., kung saan kaabang-abang ang magiging karakter at kwento nito. Abangan yan sa 2018!

***

