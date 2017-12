KAMPANYA VS PAPUTOK

SA wakas ay nagmumukhang epektibo ang kampanya ng pamahalaan laban sa mga iligal na paputok.

Kung inyong napuna sa mga nakalipas na taon, malayo pa ang Disyembre ay sunod-sunod na ang ingay na idinudulot ng mga paputok sa ating kapaligiran.

At natural lang na kaakibat nito ang mga kawawang nasusugatan na karamihan ay mga kabataan. May mga napuputulan ng daliri, napipinsala sa mukha at kung ano-ano pa na isinusugod sa mga pagamutan at madalas laman ng mga balita.

Kadalasan ay biktima sila ng piccolo na madaling mabili ng mga bata sa mga tindahan. Paminsan-minsan ay ang mismong kapitbahay pa natin ang nagtitinda ng piccolo kaya pala sunod-sunod ang putukan sa mga katabi at katapat nating lansangan.

Pero ngayon ay hindi na natin naririnig ang mga pagsabog na dulot ng piccolo at ibang mga paputok sa paligid na malamang ay bunga ng pangamba ng mga nagtitinda sa pagbabawal ni President Duterte.

Kung hindi pa ninyo alam, noong Hunyo ay naglabas ng direktiba si Duterte, ang Executive Order No. 28, na nagbabawal ng pagbebenta at paggamit ng paputok na nagiging sanhi ng pagkakapinsala at pagkasawi ng gumagamit nito at pati na ang mga nagdaraan sa kalsada.

Ang pinapayagan lamang umano ay ang pyrotechnics at fireworks na puwedeng gamitin sa mga piling lugar na itatalaga. Bawal din itong gamitin sa mga lansangan o harapan ng mga bahay.

Kung nagawa ni Duterte na ipagbawal nang tuluyan ang mga nakapipinsalang paputok at naging epektibo ito ay dapat lang papurihan ang Pangulo. Alalahaning ilang pinuno na ng bansa ang naupo at umalis sa puwesto nang walang nagagawa laban sa mga iligal na paputok.

Naulat na may mga tindahan ng paputok sa Bulacan ang nagsara na o kaya ay hindi nag-renew ng lisensya upang hindi sila maparusahan sa paglabag sa batas at sa utos ng Pangulo.

Hindi biro ang mga pinsala na idinudulot ng mga paputok. Hanggang ngayon ay punumpuno ng pagsisisi ang mga biktima na nawalan ng kamay, braso o ng ibang bahagi ng katawan o kaya ay nabulag.

Ang iba nga ay minalas na mamatay sa malalakas na rebentador. May mga tumatawid lang sa kalsada nang masabugan. Nagiging sanhi rin ng sunog ang mga paputok.

Sa katapusan ng buwan ay aabangan natin kung tunay na naging epektibo ang pagbabawal ng Pangulo sa paputok at makikita kung walang nabiktima at isinugod sa ospital sa pagsalubong ng Bagong Taon.

Laging isaisip na hindi natin kailangan ang paputok na nagdudulot lamang ng disgrasya para makapagsaya sa pagpasok ng taon.

