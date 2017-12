Karnaper, gun-for-hire syndicate utas sa pulis-QC

TIGBAK ang isang hinihinalang carnapping at gun for hire syndicate sa isang enkuwentro sa pagitan ng mga pulis sa Brgy. Payatas B, Quezon City kagabi, Disyembre 12, Martes.

Kinilala ni Quezon City Police District (QCPD) Director, P/Chief Supt. Guillermo Lorenzo Eleazar ang nasawing suspek na si Marlon Maala.

Sa ulat ng QC police Batasan station 6, nakatanggap ng impormasyon ang mga awtoridad na isang grupo ng carnapping at gun-for-hire syndicate na umano’y ginagamit ng mga drug pushers ang namataan sa Brgy. Payatas dakong 7:25 ng gabi nitong nakalipas na Martes.

Agad nagsagawa ng casing at surveillance operation ang mga tauhan ng Batasan police sa pamumuno ng hepe nito na Supt. Rossel Cejas, sa Empire Hilltop St. cor. Lower Empire St., at namataan ang apat na lalaking sakay ng dalawang motorsiklo sa lugar at pinaputukan ang mga pulis na tinamaan ang isang pulis sa kanan paa.

Gumanti ng putok ang mga pulis at makalipas ang ilang segundo ay namataang may tama ang suspek na isinugod sa ospital subalit idineklarang hindi na rin umabot nang buhay.

Nakatakas naman ang tatlong kasamahan ng suspek at kasalukuyang pinaghahanap ng mga pulis.

Narekober ng mga pulis ang isang cal. .45 pistol at anim na bala, isang cal. .9mm na baril at bala at Kawasaki motorcycle na may plakang 9025XA na ginamit ng suspek. SANTI CELARIO