Kasal na pero hindi pa rin nagsasama!

HINDI kami makapaniwala nang sabihin sa amin ni Max Collin na hindi pa rin sila nagsasama ni Pancho sa isang bahay kahit na ikinasal na sila kamakailan.

Ayon kay Max nang makausap namin sa isang lugar sa Quezon City, sadyang hindi pa raw sila nagsasama sa isang bubong ni Pancho kahit na ikinasal na sila sa isang Christian wedding.

Inihahanda pa raw nila ni Pancho ang kanilang sarili na magsama sa isang bubong.

Sa kanilang religion raw kapag nadama nila na talagang mahal nila ang isa`t-isa ay hindi pa raw dapat patagalin pa.

Kaya nagpakasal na sila pero nandoon pa rin raw ang paghahanda nila sa kanilang kinabukasan.

Dahil hindi pa rin sila nagsasama sa isang bubong ay may nagtanong kung hindi pa rin sila nagsisiping matapos silang ikasal.

Hindi umimik si Max sa naturang tanong at napatawa na lang ito at sinabi na pinaghahandaan pa raw talaga ang lahat ng bagay matapos ang kanilang kasal.

Hindi naman itinatwa ni Max na hanggang ngayon ay natatakot siya kung paano magkaroon ng anak at paano mag-alaga.

Hindi nga raw siya marunong mag-alaga ng hayop.

Marami naman raw nagpapayo at nagbibigay sa kanya ng tamang pag-aalaga oras na siya ay mabuntis at magkaanak.

Ang kinagusto raw niya kay Pancho ay may takot sa Diyos at mapagmahal sa pamilya. Halos magkatulad raw kasi ang kanilang paniniwala sa buhay at pagmamahal sa kanilang mga pamilya.

Hindi rin naitago ni Max ang pangamba na mabawasan ng project matapos na magpakasal.

Dalangin na lang niya na kahit paano ay mabigyan pa siya ng project ng kaniyang home studio.

Kasama siya sa The One That Got Away. Monday, Wednesday at Friday ang taping niya sa naturang serye kaya hindi na muna siya mapapanood sa Bubble Gang dahil every Monday ang taping ng longest running gag show sa telebisyon.

“One year from now, paghahandaan ko na ang magkaroon ng anak. Sana makayanan ko ang lahat at maging matatag sa lahat ng darating na hamon sa aming pagsasama at buhay mag-asawa,” pahayag ni Max Collins na medyo pumayat pero nandoon pa rin ang ganda at kaseksihan.

***

Tulad nang inaasahan sa pagbubukas ng pagpapalabas sa mga sinehan ng walong pelikulang entry sa Metro Manila Film Festival 2017, naglalaban sa palakasan sa kita sa takilya ang pelikulang Panday na pinagbibidahan ni Coco Martin, The Ravengers na pinagbibidahan ni Vice Ganda at pelikula ni Vic Sotto.

Tulad din ng inaasahan ay naglalaban din sa hulihan ng kita sa takilya ang mga pelikulang hindi pa handa at ayaw talaga ng mga moviegoer ang kantahan at kabaklaan.

Naglalaban din sa takikya ang horror entry movie na pinagbibidahang ng mga bagets at drama movie.

All in all, masasabing successful ang taunang festival ngayong taon kumpara sa last year festival.

Sabi nga ng mga nagsisugod sa mga sinehan noon Pasko na talagang mga bata ang nagbigay ng katuparan para maging successful ang MMFF ngayong taon.

Kesehodang corny ang pagpapatawa sa isang pelikula ay walang pakialam ang mga kabataan. Basta ang importante ay nasiyahan at natatawa sila kahit corny ang joke.

Salamat nga pala kay Noel Ferrer na nagbigay sa inyong lingkod ng dalawang MMFF ticket.

Nagtatanong ang mga entertainment press kung saan raw ba napupunta ang mga MMFF pass na dati-rati naman ay nakararating sa mga working press.

Tila ngayon daw ay ipinagdaramot ito sa mga dapat magkaroon, tulad ng mga organization na binubuo ng mga entertainment press na nagbibigay ng karangalan sa mga magagaling na actor at artista at mahusay ng pelikula.

Mabuti na lang may isang Noel Ferrer na nakaiintindi na magbigay ng kahit dalawang MMFF ticket sa mga entertainment press. TEKA MUNA/GERRY OCAMPO