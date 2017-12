Kung di magkakasundo sa bicam, tabla-tabla na lang – Alvarez

TABLA TABLA NA LANG.

Ito ang banta ni House Speaker Pantaleon Alvarez kasabay ng paninindigan na ang inaprubahang bersyon ng Kamara na 2018 budget ang kanilang ipipilit at kung hindi magkakaroon ng kompromiso sa Bicameral Conference Committee ay magkaroon na lamang ng 2017 reenactment budget.

“Kami sa House of Representatives, napag-usapan namin na mag-hard stance kami dito, dahil kung ano yung napag-usapan namin, at inaprubahan doon sa House of Representatives, yun ay ang gusto naming mangyari”paliwanag ni Alvarez.

Bago ang Christmas break ng Kongreso sa Disyembre 13 planong ipasa ang 2018 budget para malagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Disyembre 19.

“Ngayon, kung hindi kami magkasundo doon, ay magre-enact na lang tayo ng budget noong nakaraan. Tabla-tabla na lang,”dagdag pa nito.

Sa paghimay ng Bicameral Conference Committee sa 2018 budget noong nakaraang Huwebes ay hindi nagkasundo ang dalawang kapulungan sa ilang isyu kaya bumuo ito ng dalawang grupo na pinamumunuan nina Sen Loren Legarda at Davao Rep Karlo Nograles na magsasaayos ng gusot.

Ilan sa hindi pinagkasunduan ng dalawang kapulungan ay ang pagtapyas ng P50B sa DPWH budget para sa right-of-way (ROW) acquisitions at ang inaprubahan ng Kamara na P900M Double Barrel Fund ng PNP na nireallign ng Senado at inilipat ang budget para pondohan na lang ang pabahay programs para sa mga pulis at sundalo.

Depensa ni Alvarez, dumaan sa deliberasyon sa Kamara ang budget na inilaan nito sa bawat programa kaya hindi rin sila papayag na isantabi lamang ito para pagbigyan ang kagustuhan ng ilang senador.

Kung tutuusin din ay makikinabang ang Executive Department kung reenacted budget ang gagamitin dahil may kapangyarihan ito na gamitin ang pondo sa kung saan nito naisin na programa. GAIL MENDOZA