LIDER MULA SA HIRAP PARA SA GOOD GOVERNANCE

HINDI nagkamali sa kanyang desisyon si Pang. Rodrigo Duterte na i-appoint ang isang mula sa hanay ng mga mahihirap para pamunuan ang Presidential Commission for the Urban Poor (PCUP). Pinahahanap na ng Pangulo kay Special Assistant to the President Bong Go ang isang guro na tinaguriang CNN Hero dahil sa pagpapakita ng malasakit sa mga out-of-school youth sa pamamagitan ng edukasyon kahit sa pushcart classroom lang.

Panahon na siguro na isama ang mga ganitong uri ng tao ni Pangulong Duterte sa kanyang liderato upang sa ganoon, eh, sa ilang taon pang natitira sa kanyang panunungkulan ay maipabatid nito sa buong bayan na karapat-dapat ding bigyan ng puwang ang mga mahihirap sa pamamalakad sa ating gobyerno.

Dahil hindi naman lahat ng mahihirap ay puro mangmang. Mas marami pa ngang matalino mula sa hanay ng mga mahihirap kaysa sa mga mayayamang na nanunungkulan sa gobyerno. Ang pagkakaiba lang ng mga ito ay ang estado ng pamumuhay. Pero ‘pag nabigyan ng pagkakataon ito na maisama sa pamumuno sa ating gobyerno, mas magiging maayos ang pamamalakad sa ating gobyerno.

Kung talagang gusto ni Pangulong Duterte na maging maayos ang takbo ng kanyang gobyerno, kumuha siya ng mga mamumuno sa kanyang gobyerno mula sa hanay ng mga mahihirap na may mga kapasidad namang pamunuan ang ahensiya o departamento na kanyang kakatawanin dahil sila ‘yung tunay na nakadarama ng hirap ng taumbayan.

Ang tinutukoy ng Pangulo para sa PCUP ay si Efren Geronimo Peñaflorida, Jr. na isang guro at social worker na nagtatag at namuno sa Dynamic Teen Company na naghahandog sa mga kabataang Filipino, partikular na ang mga out-of-school youth o palaboy sa kalye, ng edukasyon. Maituturing natin na isang eksampol ito ng galing sa mahirap na angkan.

Panahon na talagang mag-appoint ang Punong Ehekutibo ng mga kinatawan mula sa hanay ng mga mahihirap gaya ng mga magsasaka, mangingisda, laborer, driver, factory worker, guro at iba pa na magiging kinatawan ng mga mahihirap sa gobyerno.

Ang mga taong galing sa hirap ang mas may direktang pakikisalamuha sa kapwa nilang mahihirap kaya sila ‘yung tunay na nakadarama ng paghihirap ng taumbayan.

Kung sakaling mangyari ito, tanging sa panahon lang ni Pang. Duterte nagkaroon ng puwang ang mga mahihirap na siyang kakatawan bilang leader sa ating gobyerno at siguradong hindi ito magnanakaw sa kaban ng bayan.

Iwaksi na ni Pang. Digong ang sistema sa paglalagay niya sa kanyang gobyerno ng mga kaibigan, kumpare, kaklase, kamag-anak at referral ng mga kaibigan kung gusto niyang maging matino ang kanyang gobyerno at sa pagtapos ng termino nito ay kikilalanin siyang pinakamagaling na Presidente ng Pilipinas sa buong mundo.

Biruin ninyo, magdadalawang taon pa lang si Pang. Duterte sa kanyang puwesto pero may mga sinibak na ito sa puwesto dahil sa mga kasong katiwalian, kapabayaan at iba pa.

Halos ang lahat ay mga kaibigan niya at ang iba naman ay referral lang ng kanyang mga kaibigan at kaklase na nagpapatunay lang na galit si Duterte sa mga korap sa gobyerno.

