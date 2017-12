Lomanchenko, nais makalaban si Pacquiao

MATAPOS idispatsa si Guillermo Rigondeaux, ang gustong isunod na makalaban ni Ukrainian boxer Vasyl Lomanchenko ay ang pambansang kamao na si Manny Pacquiao.

Sinabi ng kampo ni Lomanchenko na isa sa kanilang tina-target na makaharap ng kanilang alaga ay ang Philippine fighting senator.

Bukod sa matunog pa ang pangalan ni Manny ay subok na itong makakapagbigay ng magandang laban.

Ilan sa mga pinagpipilian din ay si Terrence Crawford subalit mas kumportable umano itong makaharap talaga si Pacquiao.

Nagpahayag naman ng interest si Top Rank boss Bob Arum na harapin ni Pacquiao si Lomanchencko.

“If it will pursue, this will be a great fight because both fighters are almost the same style in boxing,” pahayag ni Arum. BOBBY TICZON