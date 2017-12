Maine Mendoza ‘di kawalan sa Eat Bulaga!

LATELY ay nasubaybayan ko ang Eat Bulaga. Pero sa totoo lang, wala namang kulang. Tumatakbo ang nasabing noontime show ng maganda kahit wala ang presence ni Maine Mendoza. Kahit siguro tuluyan nang ‘di babalik sa Eat Bulaga si Maine, okey lang siguro at magpapatuloy ang Eat Bulaga dahil magpo-forty years na ito sa ere at si Maine ay kailan lang pumasok d’yan.

Oo, mami-miss siya ng Dabarkads pero hindi naman porke wala si Maine ay sasadsad na ang rating ng Eat Bulaga.

Pero hindi ito nangangahulugan na malalaos na si Maine.

Sa tingin ko, hindi siya basta malalaos dahil sikat na sikat siya lalo na sa Twitter. Isa siya sa mga Pinay celebrity na konting kibot lang ay nagte-trending kaagad sa Twitter.

Si Maine ay pabalat ng isang sikat na magazine sa January issue nito.

Nagpapahinga lang talaga siya. Ganyan din ang nangyari noon kay Sarah Geronimo, na-burn out siya at nagpahinga at nang muling bumalik ay bongga uli ang career.

Siguro ganun din ang mangyayari kay Maine, katuald ni Sarah G, ang dami ring commercials ni Maine at kahit na sinabi niya sa kanyang open letter na wala talagang namamagitan sa kanila ni Alden pero isa pa rin siya sa unang naiisip kapag balak na kumuha ng endorser ang isang kumpanya o brand.

COCO DAPAT MAGSIPAG SA PAG-PROMOTE NG “ANG PANDAY”

Aba, dalawang linggo na lang at magpupukpukan na sa takilya ang 8 kalahok sa Metro Manila Film Festival 2017 na magsisimula sa araw mismo ng Pasko, December 25. Nakapagpa-presscon na ang ilan sa mga kalahok gaya ng Ang Larawan, The Revenger Squad (na ginanap sa Enchanted Kingdom) at iba pa.

Ang pelikulang “Ang Panday” ni Coco Martin ay sa December 14 pa magpapa-presscon at ito’y magaganap sa Trinoma at ang sabi ng mga namamahala sa presscon ng Ang Panday, super bongga daw ang magaganap na presscon at kung tama ang narinig ko, aabot yata ng isang milyun ang ipapa-raffle na cash prize ni Coco for the press. Tama ba ako, Eric John?

Marami ang nagsasabi na ang pelikula ni Vice at ang pelikula ni Coco lang ang maglalaban-laban for the number one spot.

Si Vice, ilang beses nag number one ang kanyang pelikula sa MMFF.

Pero ang Ang Panday ni Coco ay ‘di rin magpapakabog dahil noon pa man, may fan-base na ang Ang Panday na pelikula dati ng nasirang Fernando Poe, Jr. at maging sa MMFF, ilang beses rin itong ni-recreate ni Sen. Bong Revilla kaya napaka-exciting ang darating na MMFF.

Pero hindi dapat magpakakampante si Coco. Kailangang magsipag pa rin siya sa promotion ng Ang Panday.

Iba pa rin ang impact kapag ang isang artista na may pelikula at masigasig itong magpopo-promote sa mga malls o maski sa mga probinsiya. TIMMYDORA/TIMMY BASIL