Martial law declaration sa Mindanao, pinagtibay na

IBINASURA na ng Korte Suprema ang motion-for-reconsideration na kumukuwestyon sa martial law sa Mindanao.

Ang mosyon ay inihain ng mga petitioner na sina Albay Representative Edcel Lagman, Eufemia Campos Cullamat at Norkaya Mohamad.

Sa isang press conference, sinabi ni Supreme Court (SC) Spokesperson Atty. Theodore Te na sa botong 10-3-1 ay pinagtibay ng Supreme Court (SC) ang constitutionality ng martial law sa Mindanao dahil bukod sa kawalan ng merito, moot and academic na ang apela ng mga petitioner dahil nagpaso na noong Hulyo 22, 2017 ang Proclamation No. 216 na pinagbatayan ng 60-araw na martial law sa Mindanao.

Kasama sa 10 mahistrado na bumoto pabor sa pagbasura ng motion-for-reconsideration ay sina Justices Presbitero Velasco, Teresita Leonardo-de Castro, Lucas Bersamin, Mariano del Castillo, Estela Perlas-Bernabe, Samuel Martires, Noel Tijam, Andres Reyes, Jr. at Alexander Gesmundo.

Bumoto naman para pagbigyan ang ilang bahagi ng apela ng mga petitioner sina Chief Justice Ma. Lourdes Sereno, Senior Associate Justice Antonio Carpio at Associate Justice Benjamin Caguioa.

Habang ang nag-iisa namang pumabor sa mosyon ay si Associate Justice Marvic Leonen.

Hindi naman nakasama sa botohan si Associate Justice Francis Jardeleza dahil absent ito.

Sa desisyon ng SC noong July 4, 2017, tinukoy dito na may sufficient factual basis para sa deklarasyon ng batas militar sa Mindanao.

Nakasaad dito na kumbinsido ang Korte Suprema na may nagaganap talagang pag-aaklas sa Mindanao at nanganganib ang kaligtasan ng publiko.

Dahil dito, kinatigan ng kataas-taasang hukuman ang deklarasyon ng batas militar at suspensiyon ng privilege of the writ of habeas corpus sa rehiyon.

Idineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte noong May 23, 2017 ang batas militar nang salakayin ng teroristang grupong Maute group ang Marawi City. BOBBY TICZON