MARTIAL LAW EXTENSION AT KULONG SA DENGVAXIA

HIGIT na nakararami sa mga senador at baha naman sa bahagi ng mga kongresman ang pumabor sa kahilingan ni Pangulong Rodrigo Duterte na pagpapalawig o extension ng Martial law.

Sa kabuuan ng Kongreso, 240 ang pumabor at 24 ang kumontra. Sa parte ng mga senador, 14 ang bumoto ng pabor habang 4 ang kontra at sa parte ng mga kongresman, 226 ang pabor at 23 ang kontra.

Sinasabing walang narinig na taga-Mindanao ang kumontra kundi sumuporta kay Pangulong Digong at nanggaling naman sa Luzon at Visayas ang ilang kumontra, kasama na ang mga oposisyong pulitikal.

Nagkaroon ng kanya-kanyang rason ang mga pumabor at kumontra at sa resulta ng botohan, namayani ang mga pumabor.

Wala tayong masasabi na mali dahil bumaha ang yes kay Pang. Digong.

Kung natalo at bumaha naman ang NO, wala rin tayong masasabi dahil sa tamang palagay na tama ang nakararami o mayorya.

KUMIKILALA SA HUKUMAN

Dalawang usapin ang nakapaloob sa usaping martial law.

Isang taong ekstensyon ng martial law at isang taon ding suspension ng writ of habeas corpus.

Parehas ang Martial law at writ of habeas corpus na nagpapahintulot ng pang-aaresto nang walang warrant of arrest.

Pero nakikita naman natin na maraming pang-aaresto ang ginagawa dahil pa rin sa kautusan ng mga hukuman.

Ibig-sabihin nito na kahit may martial law at may suspension ng writ of habeas corpus, kinikilala pa rin ng pamahalaan ang kapangyarihan ng hukuman sa anomang usapin.

Dito pa lang ay dapat na magtiwala ang mga mamamayan sa pamamahala ng pamahalaan kahit may batas militar at suspensyon ng nasabing kautusan o writ of habeas corpus.

PANG-AABUSO

Isa pang usapin ang pang-aabuso.

Kung sa palagay ninyo ay naaabuso ang inyong mga karapatan, kahit pa ang inyong karapatang pantao, hindi kayo pinipigilan ng gobyerno na magsampa ng mga kaso.

Malaya kayong magsampa ng kaso at, batay sa nagaganap, pinipigilan at ikinukulong ng mga awtordad ang mga nagmamalabis sa paggampan nila ng tungkulin.

Ito nga ang nakikita ng mga mambabatas sa Mindanao at naranasan ito mismo sa mga nagsampa ng reklamo kaugnay ng giyera sa Marawi City.

Ang nakararating na balita ay dinetine mismo ng Armed Forces of the Philippines ang mga sundalong malinaw na sangkot sa mga nakawan sa pag-aari ng mga Maraweno habang nagaganap ang giyera.

Mismong si Pang. Digong ang nagbababala sa mga sundalo at pulis na huwag mang-abuso ng mga sibilyan at mananagot ang sinomang mapatutunayang abusado.

KIKBAK AT PULITIKA

Inihayag ni Pang. Digong na dapat isauli ng Sanofi Pasteur ang kabayaran ng Dengvaxia.

‘Yan bang === P3.5-bilyong salaping bayan na ginamit sa pambili ng nasabing bakuna sa dengue na iniimbestigahan ng Senado at Kamara ngayon.

Lumalabas na pag-aaralan ng Department of Justice kung may milagrong naganap sa bilihan at bayaran na naganap noong panahon ni ex-President Benigno aquino III.

Depende sa mga kwento ngayon, sobrang bilis ang pagkilos ng Aquino administration sa pagbili ng Dengvaxia at walang nakinig sa mga matataas na opisyal noon sa mga babala na maaaring delikado ang bakuna.

Hindi kasama sa pambansang badyet ang pambili ng Dengvaxia at hindi kasama ang Dengue sa mga pinakamalupit na sakit sa Pilipinas pero nakapagtatakang naglabas ng pera ang Aquino government at “ipinambayad” sa Dengvaxia.

May nagmaniobra para magkapera o manalo sa halalan noong 2016?

IKULONG SILA

Dapat patungo sa kulungan ang mga sangkot sa iskam sa Dengvaxia. Hindi lang sila pagsauliin ng salaping bayan na P3.5B.

‘Yan ay kung mapatutunayan na may maniobra sa paglalabas ng salaping bayan.

Kapag may maniobra o pandaraya sa paglalabas ng salaping bayan, isa nang krimen ‘yan.

Kahit patungo pa yan sa sabihin nating magandang produkto.

Hindi pupwedeng madyik-madyikin ang pinanggagalingan ng salap at paggagamitan nito.

May desisyon na ang Korte Suprema rito, lalo na ukol sa Priority Development Assistance Fund at Disbursement Acceleration Program na idineklarang unconstitutional.

Lumalabas na pasok ang maniobra sa pondo ng Dengvaxia sa madyik sa pondo na pinaggagagawa ng Aquino government na binira ng Korte Suprema.

Sabi ng KS, pwedeng habulin ang mga salamangkero sa salaping bayan.

oOo

