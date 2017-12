Mas mataas na diskuwento sa pol ads, aprubado na sa Kamara

PASADO na sa huli at ikatlong pagbasa sa House of Representatives ang panukalang nagtatakda ng 50% discount sa campaign ads sa dyaryo, radyo at telebisyon ng mga partido at kandidato tuwing eleksyon.

Layon ng House Bill 6604 na mabigyan ng pantay-pantay na tiyansa ang lahat ng mga kuwalipikadong kandidato na makapag-avail ng abot kayang political propaganda at hindi lamang maging limitado sa mga kandidato na may mga pondo.

Ang nasabing panukala ang mag aamyenda sa Fair Elections Act kung saan kabilang din sa bagong ipatutupad ay ang pagbabawal na sumingil ang media outlets sa mga pulitiko at partido ng campaign ads rate na mas mataas pa sa regular advertisers.

Sa oras na maipatupad ang panukala ay 30% ang magiging diskwento sa campaign ads sa telebisyon, 20% sa radio ads at 10% ang dapat na maging diskwento sa print ads.

Ang nasabing diskwento ay ipatutupad sa unang tatlong quarter ng taon bago ang taon ng eleksyon. GAIL MENDOZA