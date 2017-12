Mas takot sa leading man kaysa sa kontrabidang aktres!

ISANG malaking sakripisyo raw nang aktres na si Kris Bernal upang mapaganda ang seryeng Impostora.

Sa maikling video na ibinahagi niya sa kanyang Instagram account, makikita ang nadaramang hapdi ng aktres habang dahan-dahang tinatanggal ang prosthetics sa kanyang mukha.

Ito ang nakalagay na caption sa kanyang IG:”For today’s taping: three different kinds of prosthetics. Pabalik-balik ang pag-a-apply at pagtanggal. Hindi lang ‘yan, may glam look pa ko. Whew!”

Dagdag pa ng aktres, sa nasabing teleserye lamang niya naranasan ang katulad nito.

“Sa #Impostora ko lang na-experience ‘to! Saludo na talaga ako sa mga artistang nakakagawa ng two or more characters in a show!”

“Nagpapasalamat ako kasi kahit mahirap alam ko sa sarili ko na kakayanin ko para sa mga taong naninwala sa amin g programa, ganun din sa mga taong nasa likod ng produksyon, Sobrang blessed.”

***

PARA sa actress na si Katrina Halili, hindi raw niya papayagang pumasok sa showbiz ang kanyang anak.

Kamakailan ibinahagi ni Katrina ang tungkol sa pagiging mommy nya sa kanyang anak kay Kris Lawrence na si Katie, na ngayon ay limang taong gulang na.

Aniya:”Yong baby ko, five years old na. Sobrang bilis, nag-i-school na siya. Nauutusan na at malambing. Nakatutulong na siya sa bahay.”

Malaki na ang kanyang anak ngunit kahit na nakikitain man daw niya ito ng pagkahilig sa pag-aartista ay hindi raw niya ito papayagan. Kuwento pa niya, “Ay, hindi. Ako na lang ang magpupuyat for her. Mag-aral na lang siya, ako na lang ang magwo-work kahit matanda na ako.”

Very proud si Katrina sa kanyang anak. Masipag raw at matalino si Katie.

“Magaling mag-drawing at mag-paint. Artistic siya, mahilig siya sa mga musical instruments,” pagbabahagi ng aktres.

“Dati may nagtanong sa kanya tungkol sa musical instrument, sabi niya maracas at trumpet. ‘Di ba ‘pag normally ang mga usual na favorite musical instruments, guitar o piano? Naloka ako sa kanya. May mga pagano’n siyang effect,” sey pa niya.

Kamusta naman si Kris Lwarence in terms of responsibilty bilang ama kay Katie?

“Very close silang mag-ama and okay naman hindi naman niya pinapabayaan ang aming anak,” deklara pa niya.

SPEAKING of Katrina Halili, hindi raw nangangamba ang actress-beauty queen na si Megan Young na maka-eksena si Katrina, Bagkus mas takot pa raw ito na maka-eksena ang kanyang nobyo na si Mikael Daez.

Nag umpisa ng mag taping sina Megan at Katrina para sa upcoming GMA series na The Stepdaughters na pinagbibidahan nina Megan Young, Katrina Halili at Mikael Daez.

Sa simula pa lamang, eksena ng tarayan na kaagad ang sumalubong kina Megan at Katrina. Gayunman, walang takot daw na hinarap ni Megan si Katrina.

Aniya, alam niyang sweet ito sa tunay na buhay kaya walang kaba sa tuwing makaeeksena niya ito.

Para kay Megan mas kabado pa raw siya na maka-trabaho ang kanyang nobyong si Mikael Daez.

“Siyempre hindi pa kami nagkakaeksena together so medyo kinakabahan ako dahil alam ko tutuksuhin niya ako.

“Pero challenging ito para sa akin kasi first time ito mangyayari sa buong buhay ko ang makasama ko sa trabaho si Mikael, yun lang sobrang may tensyon, pero kaya natin yan,” sabi niya sabay tawa. SABEEE!/TROY CATAN