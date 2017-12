May bagong bonggang project na naman si Barbie Forteza!

SA susunod na linggo, lilipad papuntang Italya si Barbie Forteza, kasama ang kanyang leading man na si Derrick Monasterio at mga batikang aktres na sina Lotlot de Leon at Ana Capri para i-shoot ang bago niyang pelikulang Almost A Love Story, na pamumunuan ni Direk Louie Ignacio.

Pagkatapos ang This Time I’ll Be Sweeter nila ni Ken Chan, go for gold muli si Forteza sa pagiging leading lady.

“Masaya ako siyempre na leading lady ako ulit sa pelikula,” panimulang chika ni Barbie. “Dati young actress lang ako, tween muna, naging teen star, ngayon leading lady na. Masarap sa pakiramdam na una, I am living my dream at pangalawa, nakikita ko ‘yung development at pag-evolve ko bilang artista at aktres sa industry. Na dahil nga ito, salamat sa pagtitiwala sa kakayahan ko na panahon ko na para magbida, worth it talaga ang lahat. Ang pagod, puyat, ang intriga, heaven sa pakiramdam na you are trusted.”

Ano ba ang bago sa Almost A Love Story? Sagot agad ni Forteza?

“Yung script, ang ganda niya, in all fairness.”

Patuloy nitong sagot, “Honestly, ngayon lang ulit ako na-excite sa isang movie na gagawin ko. Something new ito, hindi ito yung normal na formula movie. HIndi siya all the way na masaya, hind rin all the way na malungkot, tamang-tama ang timpla. Ang maganda pa lalo rito, very personal ang pelikulang ito kay direk Louie Ignacio, sa kanya kasi ang concept, pati ang story. Feeling ko tuloy, a part of him, I will portray in this movie.”

Sabi rin ni Barbie na isang malaking karangalan para sa kanya na personal siyang pinili ni direk Louie. Hindi na niya kailangan pang mag-audition.

Kwento niya, “Ako kasi, as much as possible, lalo na pag sa movies, gusto ko talaga nag-au-audition ako kasi. Marami ka kasing natutuhan after every audition. As an actress, it challenges you. May personal growth experience ka kasi kada audition.”

Tiyak, kung saka-sakaling makakatrabaho niya sa malapit na hinaharap sina direk Jerold Tarog at direk Antoinette Jadaone, maaring hindi na siya mag-audition. Vocal kasi ang dalawang directors na part of their adult wish eh ang makatrabaho si Barbie.

Ang reaksyon ni Forteza rito, “Naku, kilig na kilig ako. Sa totoo lang nung makarating sa akin na gusto nila akong maktatrabaho, kumabog ang dibdib. Bilang aktres, napaka-surreal na pakiramdam. Kung wish nilang makatrabaho ako, the feeling is mutual, I love to be given the opportunity to work with them. At kung kailangan akong mag-audition for them, gagawin ko talaga, as in!”

Aniya pa, “Nag-meet na kami nina direk Jerold at direk Antoinette before. Sobrang galing at down to earth nila pareho. Noong nakausap ko na sila, na star struck ako at hindi ako makapaniwala naa sobra silang interested na malaman ang mga bagay-bagay tungkol sa akin. Sobra silang involved sa aming naging conversation. Sobrang happy na gusto nila ako kasi nga, sa on line ko lang sila nakikita at paminsan-minsan sa mga awards night ko lang sila nakakasama. Sana soon, talagang makatrabaho ko na sila.”

Super looking forward si Barbie na makapag-shoot sa Italy. Sa pagkaka-alam niya, may chance na sa postcard perfect city of Florence raw ang location nila.

“Sobrang excited ako kasi sa pelikula ko lang nakikita ang Italy at ang pinaka-malapit na Italian experience ko yata eh ang kumain sa Italianni’s, hahahaha! So bongga talaga ito,” bulalas ni Barbie.

Masaya rin siya sa pagtatambal nila ni Derrick, “Alam ko kasi na more tawanan, more kulitan at hindi ako maiilang na siya ang katrabaho ko. Alam kong kaya ko siyang asarin at di mapipikon sa akin. At the same alam kong kaya naming mag-work na seryoso together. Yung mga characters namin dito, mas mature na eh. ”

Para kay Forteza, si Derrick ay, “Palabiro. Pasimuno sa mga usapang may kulitan hanggang sa magtawanan na ang lahat kasi nga he started the ball rolling. Siya yung clown.”

Dagdag chika pa nito, “Dahil nga hindi lang kami magkakila kundi magkaibigan pa off camera. yung challenge sa amin, paano namin i-tra-translate on camera yung friendship namin, yung natural na pakikitungo namin at yung chemistry na dapat na meron kami. Kasi yung on screen chemistry, it’s either we have it or we don’t. Sa kaso namin ni Derrick, sure akong meron kasi nga friends kami talaga.”

Ano ba ang mas mahirap para sa kanya, ang umiyak o ang magpakilig? Ang walang halong pag-iimbot at buong katapatan niyang sagot, “Mas mahirap magpakilig eh. Mahirap i-fake o dayain yun dahil dapat kayo, bilang mag-partners sa movie, committed kayo to make each other feel good and feel the love. ”

At ang Almost A Love Story ni Barbie sa totoong buhay ay, “Siguro, ‘yung crush ko kay Dennis Trillo. Hahahaha. Hindi na siya almost a love story at all, impossible dream na yata. Hahaha.” AS IF/ALWIN IGNACIO