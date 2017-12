Mexico City target venue sa comeback fight ni Pacquiao

PINAPLANTSANG maganap ang muling pagbabalik ni Pinoy ring icon Manny Pacquiao sa Mexico City sa Abril 2018, pahayag ng promoter na si Fernando Beltran ng Zanfer Promotions.

Ayon kay Beltran, nakikipag-usap na siya sa kampo ni Pacquiao.

“We are in talks, nothing is certain, but we are making the attempt because Mexico deserves to see him,” ani Beltran.

Pinaplano ng promoter na magdaos ng isang malaking event sa Mexico City sa 2018 at gusto nitong si Pacman ang manguna rito.

Iginiit rin ni Beltran na isa umano si Pacquiao sa mga pinakaimportanteng boksingero sa kasaysayan.

Aniya, malaki rin umano ang papel ng Pambansang Kamao sa pagbabalik ng boxing sa broadcast television sa Mexico 11 taon na ang nakalilipas.

Nabatid na napakapopular ni Pacquiao sa nasabing bansa dahil sa mga hindi malilimutan nitong laban sa ilang mga Mehikanong boksingero tulad nina Erik Morales, Marco Antonio Barrera, Juan Manuel Marquez at Antonio Margarito.

Kung maaalala, huling tumuntong ng boxing ring si Pacman noong Hulyo kung saan nasilat ito ng Australian boxer na si Jeff Horn at naagaw sa kanya ang WBO welterweight title belt. BOBBY TICZON