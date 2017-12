Mga pelikula nina Vice at Coco, sold out lagi sa mga sinehan

MALAKING bagay ang naiambag ng mga pelikula nina Vice Ganda at Coco Martin para muling manumbalik ang sigla sa MMFF ngayong taon.

In fact, MMFF 2017 Sets a new record as highest 1st & 2nd day gross. Ito ay ayon sa pagtatala ng pamunuan ng MMFF.

Ngayong taon ay sinira ng Metro Manila Film Festival ang sarili nitong box-office records nang malampasan ang kinita nito noong 2015 sa first and second day gross sales at halos naging triple ang dagsa ng tao sa mga sinehan.

“The big achievement is bringing back our kababayans to the theaters. It took quite some time before we saw this kind of enthusiasm once again from the Filipino viewers,” ani MMFF Execom Chair Tim Orbos.

First time naming makapanood ng isang pelikula na pinalalabas pa pero ang kasunod ng oras na viewing ay wala ng tiket na mabili, at yan ay nangyari lamang sa Ang Panday ni Coco Martin at The Revengers Squad nina Vice Ganda, Daniel Padilla at Pia Wurtzbach.

CLAUDINE BARRETTO PINURI SA PAGTULONG SA NAGAAGAW-BUHAY

Pinuri si Claudine Berretto sa pagsalba ng buhay ng isang lalaking sugatan sa pamamaril sa Rizal.

Ang biktima na agaw-buhay noon dahil sa tama ng bala ay si Abelardo Espela.

Nilapitan sila ng aktres na noo’y may dinalaw na pasyente matapos marinig na nagmakaawa at umiiyak sa hindi pinangalanang ospital sa Marikina ang mga kamag-anak ng biktima.

Hindi raw kasi tumatanggap ang ospital ng mga biktima ng pamamaril.

Kahit sandamakmak ang dugo ng biktima, hindi nag-atubiling pinasakay ito ni Claudine sa kanyang sasakyan at dinala sa isa pang ospital kung saan inoperahan agad ang biktima.

Patay naman ang kasamahan ni Espela na kinilalang si Eldie Escalante. Pinagbabaril umano ang dalawa ng hindi pa kilalang salarin sa hindi matukoy na dahilan.

MIGUEL TANFELIX, NAMUNDOK BAGO MATAPOS ANG TAON

Sabi nila, the New Year brings in positivity dahil may pagkakataong magmuni-muni ang mga tao bago matapos ang taon.

At ito ang ginawa ng Kambal, Karibal actor na si Miguel Tanfelix, sa pamamagitan ng pag-akyat ng bundok.

Ayon sa Kapuso actor, kailangang bigyan natin ang sariling mag-reflect at balikan ang buong taon para isipin ang mga dapat baguhin.

Kasama ang ilang kaibigan, inakyat ni Miguel ang Mt. Nagpatong sa Batangas, at kita sa mga posts niyang naging maganda ang dulot sa kanya ng pamumundok. Ready to start fresh na si Miguel!

PANCHO MAGNO AT MAX COLLINS, MASAYA ANG UNANG PASKO BILANG MAG-ASAWA

Hindi na maalis sa mga mukha nina Max Collins at Pancho Magno ang saya nilang dalawa, ngayon na mag-asawa na sila.

Pamilya ni Pancho ang kasama ni Max sa pagdiriwang ng Pasko at nakaka-good vibes ang mga ngiti nila. Sa katunayan, nakahahawa pa nga, kaya ang sarap mamigay ng pagmamahal ngayong Holiday season.

Samantala, kung anong lawak ng ngiti ni Pancho sa totoong buhay, siyang hirap naman ng pinagdadaanan ng karakter niya sa Haplos.

Ang sumpa na dapat ay para kay Lucille (Thea Tolentino), kay Benedict (Pancho) lumipat kaya hindi ma-control ng binata ang pag-transform ng kanyang itsura.

Isang kalbaryo ang pag-alaga ni Angela (Sanya Lopez) kay Benedict dahil kailangan nilang tumakas pero dahil sa uncontrollable si Benedict, ay gumagawa ito lagi ng eksena at napapaaway pa. Paano mawawala ang sumpa kay Benedict?

Tutok lang sa Haplos!

