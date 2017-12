Nagbebenta ng paputok online, timbog

ARESTADO sa isinagawang entrapment operation ng Quezon City Police District o QCPD ang tatlo katao kabilang na ang isang babae dahil sa pagbebenta ng mga iligal na paputok kamakalawa ng gabi sa Quezon City.

Ang mga naaresto ay kinilalang sina Alvin Abainza, negosyante, kinakasama nitong si Maria Celeste at kanilang boy na si Danilo Tupaz.

Ang tatlong naaresto ay nakapiit ngayon sa tanggapan ng District Special Operations Unit (DSOU) ng QCPD at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act No. 7183, Presidential Executive Order no. 28 at city executive ordinance no. 10.

Ayon kay QCPD Director, P/Chief Supt. Guillermo Lorenzo Eleazar, sa isinagawang imbestigsyon ng DSOU ay napag-alamang ang suspek na si Abainza ay nagbebenta ng mga ipinagbabawal na paputok sa isang online selling website na Sulit.

Sa nasabi pa ring imbistigasyon, lumalabas na walang kaukulang lisensiya para magbenta ng paputok ang mga suspek.

Agad namang nasagawa ng entrapment operation ang DSOU sa pamumuno ng kanilang hepe na si P/Supt. Rogarth Campo, sa kahabaan ng Mindanao Ave. kung saan nakumpiska ang P100,000 halaga ng mga paputok.

Kabilang sa mga nakumpiska ang anim na pirasong 10,000 rounds ng sawa, dalawang piraso ng 5k rounds ng sawa, 43 piraso ng judas belt, 100 ng cracklings, 500 piraso ng victory lights, 800 piraso ng roman candle at 500 piraso ng whistle bomb.

Kaugnay sa pagsalubong ng Bagong Taon, tiniyak ni Eleazar magpapakalat siya ng mga pulis sa buong lungsod Quezon para bantayan ang mga designated fireworks at firecracker zones at maging sa iba pampublikong lugar na hindi firecracker zone para masiguradong walang magpapaputok sa mga ipinagbabawal na lugar. LILY REYES