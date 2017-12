NBI, PDEA magtutulong na sa war on drugs

AAGAPAY na muli ang National Bureau of Investigation (NBI) sa mga anti-illegal drugs operations ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA).

Ayon kay Justice Sec. Vitaliano Aguirre, naglabas na siya ng department order upang atasan ang NBI na ipagpatuloy na ang kanilang mga anti-illegal drug operations.

Ginawa ito ng kalihim isang araw matapos ibalik naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Philippine National Police (PNP) at iba pang mga law enforcement agencies sa kampanya kontra iligal na droga.

Dahil dito, magiging katuwang na rin ng PDEA ang Armed Forces of the Philippines (AFP), Bureau of Customs (BOC) at maging ang Philippine Postal Corporation (PhilPost).

Matatandaang dalawang buwan na ang nakalipas mula nang solo niyang italaga ang PDEA sa war on drugs ng pamahalaan.

Malugod namang tinanggap ng PDEA ang bagong desisyon ng pangulo dahil aminado silang kulang ang kanilang tauhan, pondo at mga kagamitan para mag-solo sa laban kontra iligal na droga. JOHNNY ARASGA