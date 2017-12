Negosyo puwede na sa Kalayaan group of Islands

MAAARI nang ibenta, tirahan at pagtayuan ng negosyo ang Kalayaan Island Group.

Ito ay matapos ideklara ng House committee on natural resources na pinamumunuan ni Rep. Arnel Ty (Party-list, LPGMA) ang House Bill 5614 na nagsasabing ang Kalayaan Island Group sa Palawan ay “alienable and disposable” para sa agricultural, taniman, tirhan at pagnegosyohan.

Ang nasabing panukala na pangunahing inakda nina House Speaker Pantaleon Alvarez at Majority Leader Rodolfo Fariñas ay nag-uudyok na madaliin ang deklarasyon na ang nasabing mga isla ay maaaring pagtayuan ng negosyo kung hindi man tirhan.

Binigyang diin ni Alvarez na ang Kalayaan Island Group ay may malawak na fishing grounds at nagtataglay ng langis at natural gas reserves.

Ito rin anila, “it is vital to the security and economic survival of the Philippines.”

Sa ngayon ayon kay Alvarez, ang munisipyo ng Kalayaan ay nasa proseso para sa mga bagong proyekto na magtataguyod sa turismo para sa nabanggit na lugar.

Hinihikayat na rin ang mga Pinoy na negosyante na magtayo ng negosyo sa Kalayaan na dati rati ay hindi maibigay ang titulo ng lupa ng mga naninirahan dito.

Ayon naman kay Fariñasang Kalayaan Island Group ay binubuo ng maliliit na isla na may lawak na 79 ektarya kung saan ang isla ng Pagasa ay may 32.7 ektarya, Likas Island ay 18.6 ektarya, Parda, 12.7 ektarya, Lawak, 7.9 ektarya, Kota, 6.45 ektarya, samantalang ang Patag, Parata, Ayungin Reef at Rizal Reef ay walang isang ektarya ang lawak. MELIZA MALUNTAG