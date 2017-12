Nilamon ni Marvin si Alfred Vargas!

EIGHT cinemas lang ang ibinigay sa indie film na Ang Gurong Hindi Marunong Magbasa na pinagbibidahan ni Alfred Vargas.

Ang harsh rin ng comment sa director nitong si Perry Escano who was called ang director na hindi marunong magbasa.

Actually, si Alfred naman, sa tingin nami’y hindi pa rin marunong umarte until now. We’ve seen his performance sa soap opera with Carmina Villaroel, Marvin Agustin, Christopher de Leon at Katrina Halili. Sa kanila, siya ang weakest link when it comes to acting. Wala siyang binatbat kay Marvin who played his scheming character with characteristic aplomb.

Ang character kasi ni Alfred requires emotional instability lalo pa’t nasira ang kanyang personality dahil sa kagagawan nina Marvin at Katrina. Sad to say, he can’t keep up with acting sa mga kasama niya. His near-ham acting is the show’s most upsetting part.

Why do we have the feeling that GMA-7 shows are lacking support from advertisers?

Of late, napagtitiyagaan naming manood ng kanilang mga primetime shows. Favorite namin ang My Secret Romance.

Pahapyaw naming napapanood ang show ng Primetime Flop Queen na si Marian Something.

Una naming na-notice, walang eksena sa classroom, eh, guro ang role ni Marianita. Hindi tuloy namin alam kung anong klaseng teacher ang kanyang character.

We noticed rin na kapag commercial gap na, panay station plugs na. Parang it takes two to three plugs ng shows nila bago talaga mag-commercial. Parang walang masyadong commercial ang show ng Primetime Queen kuno.

Madalas na pinapalabas ang plugging ng show ni Jessica Soho. Paulit-ulit, as in, to the point na nakasusuka na.

Why is the network ramming into the collective throats of its televiewers ang mga shows nilang hindi nagre-rate? Do they think that by doing so ay tataas ang rating nila? Ano sila, nagpapatawa?

***

Marami ang naloka dahil walang AGB ratings ang lumabas sa isang one week episode which showed La Luna Sangre ratings beating the Kambal, Karibal rating sa Kantar Nationwide Rating.

Takang-taka ang televiewers kung bakit hindi naglabas ang AGB Nielsen ng kanilang rating.

Pinakain ng alikabok ng La Luna Sangre ang Kambal, Karibal lalo na noong nag-transform na si Malia (Kathryn Bernardo) into a lobo. That episode earned 38.5% sa Kantar Media.

Sa isang popular website, lait ang inabot ng Kambal, Karibal rating dahil kalahati lang sila ng sa La Luna Sangre.

“Wahahahahahaha. Bakit ayaw na ng GMA mag-release ng rating? ‘Yan ba ang reliable kuno?”

“Title pa lang kasi na kambal karibal di mo na pag iinteresan panuodin. Saan ba kasi kinuha ang title na un sa Kambal Pandesal?”

“Walang data kasi flop ang kambal flop lol.”

“Lalo nang nabaon ‘yang kambal karibal, 38.5% all time high ratings kagabi, Malia’s transformation! Hihihi.”

Kaloka. Wala bang nagawa ang PR efforts ni Angel Something para isalba ang naghihingalong rating ng Kambal, Karibal?

Ano’ng silbi ng mga PR ng GMA? Bakit hinahayaan ni Angel Something na ilampaso sila ng kalabang show? UNCUT/ALEX BROSAS