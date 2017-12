NO TO PHASEOUT!

IKINASA kahapon mula sa Welcome Rotonda patungong Mendiola sa Maynila ng Pinag-isang Samahan ng mga Tsuper at Operator Nationwide (PISTON) at No To Jeepney Phaseout Coalition (NTJPC) ang pambansang transport caravan laban sa jeepney phaseout ng administrasyon sa mga tutol sa kanyang kontra-mahirap na patakaran. JHUN MABANAG