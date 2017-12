Noynoy butata sa dengue vaccine probe

HINDI nakaporma si dating Pangulong Benigno Aquino III sa ikinatuwiran nitong kailangan nang pabakuhanan ang mga bata ng Dengvaxia kahit walang katiyakan na ligtas ang gamot dahil masyado nang laganap ang dengue sa buong bansa.

Sa isinagawang pagdinig sa Senado, sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na wala sa tamang panahon ang paggamit ang Dengvaxia dahil walang katiyakan ang epekto nito sa mga bata.

“Hindi pa dapat na ipinatutupad noong nakaraang administrasyon ang pagbabakuna dahil wala pang kasiguraduhan na ligtas ang Dengvaxia,” giit ni Duque.

Lalo pang nabutata ang sagot ni Aquino kay Duque dahil sinuportahan ng kasalukuyang kalihim ni World Health Organization ( WHO) Country Representative Dr. Gundo Aurel Weiler na dumalo sa pagdinig.

Lumalabas sa pag-aaral na kapag tinamaan ng dengue ang mga naturukan ng naturang bakuna sa hindi nagkakasakit ng virus, tiyak na mas malala ang dengue na tama sa bata.

Sa pagdinig, sinabi ni Aquino na noong 2010 lumala ang insidente ng dengue sa banse base sa iniulat ni dating DOH Secretary Enrique Onna.

Ipinunto pa ng dating pangulo na maging ang dating house speaker ay hindi rin nakaligtas sa dengue.

Aniya, nakakatakot na maaaring umabot sa 2.8 Milyon Filipino ang posibleng tamaan ng dengue kung hindi agad ito gagawa ng aksyon.

Sa pagdinig sinabi ni Aquino na umaabot aa P20, 800 ang nagagastos sa bawat tamaan ng dengue sa bansa.

Aniya kung hindi agad aaksyunan ng pamahalaan noon aabot sa 2.8 milyong Pilipino ang tatamaan ng dengue na mas malaking gastos ang kahaharapin ng pamahalaan sakaling magkaroon ng epidemya.

Ikinatuwiran pa ni Aquino na base sa pag-aaral ng DOH noon, ligtas ang naturang bakuna at walang tumutol kaya ipinatupad ang programa.

Bukod kay Aquino, dumalo sa pagdinig ang apat na senador na tumutol sa pagpapalawig ng martial law sa Mindanao, sina Senate Minority Leader Franklin Drilon, Francis Pangilinan, Riza Hontiveros at Bam Aquino.

Dumalo din sa pagdinig sina dating Executive Secretary Paquito Ochoa at dating Department of Budget and Management (DBM) Secretary Butch Abad upang makapagpaliwanag sa alegasyon sa procurement ng anti dengue vaccine.

Sa pagdinig, sinopla naman ni Drilon si Atty. Ferdinand Topacio sa ginawang pagbasa nito sa position paper ng Volunteer Against Crime and Corruption ( VACC) sa isinagawang pagdinig ng senado.

Sa naturang position paper ng VACC hinihiling na isama sa Committee report ng isinagawang pagdinig na dapat na humarap sa kasong plunder ang dating Pangulong Aquilino at iba pang dating opisyal na sangkot sa procurement ng Dengvaxia vaccine.

Dito na umalma si Drilon na isinasagawa ng senado ang pagdinig in an aid of legislation at hindi for prosecution kung kayat hindi dapat ginagawa ni Topacio na basahin ang nakasaad sa position paper nito. ERNIE REYES