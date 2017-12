NWRB MAS PINA-SIGLA SA TAONG 2017

UMANI ng papuri ang National Water Resources Board (NWRB) sa mga nakalipas na pagpupulong at deligasyon patungkol sa mabisang paramamaraan sa panganagsiwa sa yamang-tubig at paglaban sa polusyon mula Agosto hanggang Nobyembre ng kasalukuyang taon.

Una, ang proyektong “Reducing Pollution and Preserving Environmental Flows in the East Asian Seas through the Implementation of Integrated River Basin Management in ASEAN Countries”. Mithiin nitong mabawasan ang ‘nutrient pollution’ na nagdudulot ng ocean hypoxia at mabigyang pansin ang ‘food-energy- ecosystem security nexus sa katubigan ng Silangang Asya.

At ikalawa ay sa naidaos na International Conference on Water Demand Management sa Bangkok, Thailand. Dito ay inalam ang pangangailangan sa datos, impormasyon, pamamaraan, kakayahan at kapabilidad ng mga bansa sa ASEAN na pamahalaan sa tubig.

Sa harap ng iba pang bansang kasali sa ASEAN, ibinihagi ng mga kinatawan ng National Water Resorces Board (NWRB) ang karanasan ng Pilipinas sa maayos na paggamit ng tubig sa pamamagitan ng pagkonsidera sa suplay at demand habang nakatuon sa kahalagahan ng scientific data.

Sa isang pagtitipon naman, na may temang "Towards A Comprehensive National Plan for Water Security Pre-Summit for Resillience and Governance" ay binigyang diin ng NWRB ang mga plano upang maiwasan ang krisis sa tubig.

Tinalakay ang pagpapatupad ng Integrated Water Resource Management (IWRM) sa pamamagitan ng isang strategic river basin approach, pagkakaroon ng matibay na government regulation at pagpapatupad ng return on investment (ROI) method sa pagpapasya kung saan gagastusin ang irrigation money.

Kabilang din sa kanilang idinetalye ang pagkalap ng datos na may kinalaman sa tubig na isusumite sa Philippines Statistics Authority, pagpapalaki ng pondo sa tubig upang tiyaking may ligtas at malinis na suplay lalo na para sa mga mahihirap, at paggamit ng pinaka cost-effective na teknolohiya at pagbuo ng strategic initiative upang maiwasan ang water damage sa hinaharap at ipagpatuloy ang mga programang isinasagawa ng DENR tulad ng reforestation.

Nagmarka rin ang naging papel ng NWRB sa APEC Water Resources Meeting. Nabigyang pagkakataon si NWRB Executive Director Sevillo David Jr., Ph.D. na isa-isahin ang kahalagahan ng pagpapatupad ng Integrated Water Resources Management Framework” para sa rehiyon ng APEC.

Sa bahaging ito ng taon, napansin din ang labis na pagsuporta National Water Resources Board (NWRB) sa isinagawang pagka-klasipika sa 183 anyong tubig ng Department of Environment and Natural Resources sa pangunguna ni Kalihim Roy Cimatu.

Bilang economic regulator ng mga pribadong water facilities, saklaw ng resposibilidad nitong pagkalooban ng magandang kalidad ng tubig ang mamayan. HILDA ONG