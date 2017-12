Okay na maghost kaysa maging contestant!

WALANG masyadong funfare ang naganap na Christian wedding nina Max Collins at ang kapwa Kapuso talent na si Pancho Magno.

Talagang sinadya raw nila na hindi magiging showbiz ang kanilang pag-iisang dibdib.

Sabi ni Max nang makatsikahan namin kamakailan, hindi raw biglaan ang nangyari.

Matagal na silang mag-on ni Pancho, 4 years na at may kaugalian ang Christians na kapag matagal na kayong mag-syota at feel ninyo kayo na talaga, dapat na kayong magpakasal para makaiwas sa temtasyon.

Si Pancho Magno ay anak ng isang executive sa Syete.

Ngayong Mrs. Magno na si Max, siyempre inaasahan ng nagmamahal sa kanya na sooner or later dapat ay magka-baby na si Max dahil excited na sila sa magiging anak ni Max dahil napakaganda ni Max at gwapo rin si Pancho pero ayon pa kay Max, wala pa raw siyang balak mag-anak dahil super busy siya sa kanyang career at si Pancho ay busy rin.

Hindi raw mai-imagine ni Max kung paano ang magiging nanay. “Ni aso nga di ko kayang alagaan, pero once I’m there, siyampre lahat ng klase ng pag-aalaga ay gagawin ko,” sabi nito.

Hindi rin daw sila nagsasama ni Pancho sa iisang bubong.

At mukhang maging si Pancho ay nag-i-enjoy rin sa kanyang trabaho at pareho sila ni Max na sa ngayon ay hindi nila parehong priority ang magkaanak.

Samantala, isa si Max sa mga Kapuso stars na may karapatan at puwede talagang sumali sa malakihang beauty contest.

Pero ngayong may asawa na ito, hindi na ito maaring magkakaroon ng katuparan unless kung sasali siya sa patimpalak ng mga Misis. Hehehehe!

Inamin ni Max na marami ang kumumbinsi sa kanya noon na sumali ng pageants pero ayaw raw niya talaga dahil takot siya sa Question and Answer portion gayong ang galing-galing naman niyang sumagot ng Ingles.

Mas okey na raw kay Max ang mag-host sa beauty contest (na ilang beses na niyang ginawa ) kesa maging contestant.

May mga tao talagang ganun na takot sa interview.

****

Hindi lang pala ako ang nakapansin sa napakahabang eskena sa pageant scene ni Awra Briguela sa Ang Probinsyano. Ang tagal kasi at lahat ng contestant ay ipinapakita ang talent maliban kay Awra.

Dapat iniksian na lang ang eksenang iyon pero mukhang labs na labs talaga ni Coco Martin si Awra at yun, hinabaan nang husto ang kanyang eksena.

Maliban sa eksenang nabanggit, sa lahat ng “kinakapatid” ni Flavio (Coco) sa Ang Panday, si Awra ang may pinakamagandang role.

Nakagat si Awra ng aswang (na nag-anyong baboy) at naging aswang siya in the process at natigok siya sa bandang huli.

Isa pa sa napanood kong entry sa MMFF ay ang Haunted Forest pero gasgas na gasgas na ang istorya.

Wala man lang ka-twist-twist. TIMMYDORA /TIMMY BASIL