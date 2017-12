Opensiba vs NPA, mas pinatindi pa

DAHIL sa sunod-sunod na mga pag-atake, iniutos na ni Armed Forces of the Philippines (AFP) chief of staff Gen. Rey Leonardo Guerrero ang mas pinatindi pang military operation laban sa New People’s Army (NPA).

“Binigyan na natin sila ng instruction to remain vigilant, to take active measures and intensify iyong focused military operations natin,” pahayag ni Guerrero sa mga mamahayag bago dumalo sa National Disaster Risk Reduction and Management Council meeting kaninang Martes ng umaga.

“…to address itong mga atrocities at intensified attacks ng New People’s Army lalo na sa mga inosenteng sibilyan at mga establishments na walang kakayahan na depensahan ang sarili nila,” dagdag nito.

Samantala, sinabi ni Guerrero na alam na ng AFP ang pagkakakilanlan ng legal organizations na sumusuporta umano sa NPA.

Gayunaman, nilinaw nito na ang AFP ay hindi maglalatag ng operasyon laban sa legal fronts ng komunistang grupo.

“On the legal organizations, we have to address them accordingly. Hindi puwedeng armado ang iko-confront mo doon, there are other agencies of government responding to these concerns,” paliwanag nito.

Pinaigting ng NPA ang kanilang pagatake matapos magpalabas si Pangulong Rodrigo Duterte ng Proclamation No. 360, na nakakansela sa usapaing pangkapayapaan ng gobyerno sa komunistang grupo.

Nitong mga nakaraang araw lamang, naglunsad ang NPA ng mga pag-atake sa Misamis Oriental, Camarines Norte at Cagayan. BOBBY TICZON