IKINALAT sa buong Maynila ang isinagawang Oplan Sita partikular sa kanto ng Zamora St. at President Quirino Ave. na area of responsibilities ni Supt. Robert Domingo ng Manila Police District (MPD) Station 10 upang maharang ang mga masasamang loob at may balak gumawa ng krimen tulad ng riding-in-tandem. CRISMON HERAMIS